Мария Погребняк едва прикрыла стыд перьями страуса

Светская львица Мария Погребняк пришла на премьеру популярного шоу ТНТ «Новые звезды в Африке». Жена футболиста выбрала довольно странный наряд — топик из страусиных перьев едва прикрыл декольте.

На проекте, говорит, было тяжело. Еду практически не давали.