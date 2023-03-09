Мария Погребняк едва прикрыла стыд перьями страуса

Мария Погребняк. Фото: соцсети

Мария Погребняк. Фото: соцсети

Светская львица вышла в свет.

Светская львица Мария Погребняк пришла на премьеру популярного шоу ТНТ «Новые звезды в Африке». Жена футболиста выбрала довольно странный наряд — топик из страусиных перьев едва прикрыл декольте.

На проекте, говорит, было тяжело. Еду практически не давали.

«Этот проект со многих сорвал маски. Было много сложностей, опасностей. Я получала ссадины. Приходилось бороться с чувством голода. Я похудела на четыре килограмма», — заявила она в разговоре с Teleprogramma.pro.

Мария Погребняк. Фото: Teleprogramma.pro

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