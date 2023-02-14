СМИ: Роману Костомарову провели еще одну операцию, ампутировав кисти рук

Как оказалось, параллельно врачи боролись и за сохранение рук спортсмена. Но некроз добрался и до них. Кисти стали чернеть. Состояние фигуриста стало ухудшаться, поэтому медикам пришлось решиться на вторую операцию.

«Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук», - цитирует свой источник в медицинских кругах KP.RU.

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Но пока нет никаких подтверждений от близких, что спортсмен остался без кистей рук. Жена чемпиона Оксана Домнина не комментирует происходящее. Ранее она заявила, что Костомаров сам все расскажет, когда поправится.