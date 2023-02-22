Алена Яковлева: «Я дожила до ролей комических старух, и тут вдруг приходится включаться в эротику!»

На телеканале «Пятница!» стартовала кинокомедия «Дурдом». Одну из главных ролей сыграла народная артистка России Алена Яковлева. Ее героиня — актриса, влюбленная в молодого стриптизера в исполнении Романа Курцына. И по сюжету между героями возникает не только духовная, но и физическая связь.

Актеры, исполняющие роли любовников, быстро нашли общий язык. Сексуальные сцены снимали весело и без всякого стеснения. А Роман Курцын даже признался, что между ними возникла «химия».

Журналисты подробнее расспросили Алену Яковлеву о ее персонаже, эротическом тандеме и отношении к мезальянсам.

«Мой образ довольно любопытный»

— Алена, расскажите, пожалуйста, о своей героине Марго.

— Роль у меня экстравагантная. Отношения с персонажем Романа тоже небанальные. Хотя в наше время альянс между сильно немолодой женщиной и молодым человеком случается нередко. Но мы решили, что это будет, не скажу, что история большого возвышенного чувства, но тем не менее история любви безо всякого налета цинизма. И этот фактор дает преимущество позитивно и с юмором развивать их отношения.

Он довольно недалекий молодой человек, где-то даже наивный. Но в этом-то и прелесть персонажа. Она же — бывшая успешная артистка, естественно, со своими причудами, шлейфом звездности, непростым жизненным опытом.

Да и внешне она немного застряла в прошлом, потому и украшения винтажные, и наряды специфические. В общем образ довольно любопытный. Я похожие роли уже играла, но это были не настолько экстравагантные дамы.

У меня большой опыт игры в комедиях. Недаром у меня были хорошие учителя: Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Спартак Мишулин, Ольга Аросева. Поэтому я тоже могу интуитивно что-то чувствовать, с чем-то соглашаться, а с чем-то нет. Я не боюсь острых проявлений и экстравагантности, а наоборот, это приветствую.