Алена Яковлева: «Я дожила до ролей комических старух, и тут вдруг приходится включаться в эротику!»

На телеканале «Пятница!» стартовала кинокомедия «Дурдом». Одну из главных ролей сыграла народная артистка России Алена Яковлева. Ее героиня — актриса, влюбленная в молодого стриптизера в исполнении Романа Курцына. И по сюжету между героями возникает не только духовная, но и физическая связь.
Актеры, исполняющие роли любовников, быстро нашли общий язык. Сексуальные сцены снимали весело и без всякого стеснения. А Роман Курцын даже признался, что между ними возникла «химия».
Журналисты подробнее расспросили Алену Яковлеву о ее персонаже, эротическом тандеме и отношении к мезальянсам.
«Мой образ довольно любопытный»
— Алена, расскажите, пожалуйста, о своей героине Марго.
— Роль у меня экстравагантная. Отношения с персонажем Романа тоже небанальные. Хотя в наше время альянс между сильно немолодой женщиной и молодым человеком случается нередко. Но мы решили, что это будет, не скажу, что история большого возвышенного чувства, но тем не менее история любви безо всякого налета цинизма. И этот фактор дает преимущество позитивно и с юмором развивать их отношения.
Он довольно недалекий молодой человек, где-то даже наивный. Но в этом-то и прелесть персонажа. Она же — бывшая успешная артистка, естественно, со своими причудами, шлейфом звездности, непростым жизненным опытом.
Да и внешне она немного застряла в прошлом, потому и украшения винтажные, и наряды специфические. В общем образ довольно любопытный. Я похожие роли уже играла, но это были не настолько экстравагантные дамы.
У меня большой опыт игры в комедиях. Недаром у меня были хорошие учителя: Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Спартак Мишулин, Ольга Аросева. Поэтому я тоже могу интуитивно что-то чувствовать, с чем-то соглашаться, а с чем-то нет. Я не боюсь острых проявлений и экстравагантности, а наоборот, это приветствую.
Кадр из комедии «Дурдом». Фото: телеканал «Пятница!»
— Самое лучшее в сериале «Дурдом» – это…
— Я очень люблю комедийные роли. Я убеждена в том, что юмор всегда необходим и помогает справиться со многими проблемами.
— Возникали ли какие-то сложности на площадке?
— Группа была подобрана очень профессионально, и все знали, что делают. Если и были какие-то притирки, то это нормально для производственного процесса.
«Почему молодым девушкам встречаться с мужчинами постарше можно, а вот нам нельзя?»
— Как, на ваш взгляд, оставаться серьезным в постельных сценах? И не перейти в пошлость?
— Сейчас я дожила до ролей комических старух и тут вдруг приходится включаться в эротический контекст. А вообще, юмор — вещь достаточно тонкая. И здесь, действительно, главное — не перейти в пошлость, которую я сама не терплю. Тем более что сейчас, к сожалению, ее очень много.
В комедии чем больше ты смотришь на ситуацию со стороны, тем больше это привлекает, тем это смешнее. Поэтому комедию нужно играть абсолютно серьезно, а трагедию — наоборот. Тогда сцена получится.
Какие-то эпизоды мы с Ромой старались смягчить или сделать их еще более ироничными. В этом смысле у меня большой театральный и киношный опыт, а Рома — очень подвижный актер, пластичный по своей актерской природе и со своим собственным видением.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Алена Яковлева в комедии «Дурдом». Фото: телеканал «Пятница!»
— Действие комедии происходит в большом доме, который из-за проделок мошенников превращается практически в общежитие.
— Я думаю, что у нас получилась абсолютно веселая и легкая история людей, которые попадают в одни и те же условия, но здесь важно, как проявляются их характеры, как они взаимодействуют и сосуществуют.
Все персонажи очень разные. Отличаются и интерьеры комнат, в которых они живут. Кто-то живет «по фэн-шую», кто-то приехал из деревни, а моя героиня, будучи артисткой, живет в будуаре с перьями и зеркалами.
— А вы, кстати, никогда не жили в общежитиях?
— Нет, но в студенческие годы я ездила в агитбригады, где иногда приходилось спать в спортзалах, даже на теннисных столах. К тому же у меня большой гастрольный опыт, ведь раньше театры месяцами проводили на гастролях. Так что я к этому отношусь нормально.
— Как вы относитесь к союзам с мезальянсом?
— Прекрасно. Ради Бога… В моей жизни была масса всяких историй.
— А как реагируете, когда мужчины помладше пытаются за вами ухаживать?
— Замечательно. Почему я должна плохо на это реагировать? Пусть ухаживают. Если обоим эти отношения доставляют удовольствие, то почему нет? Почему молодым девушкам встречаться с мужчинами постарше можно, а нам нельзя?