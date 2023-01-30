«Получали выгоду здесь, хотят получать ее и там – не выношу»: звезда «Склифосовского» припечатала сбежавших из России звезд

Актриса Алена Яковлева, которую поклонники помнят по роли начальника медицинской части в первом сезоне популярного сериала «Склифосовский», высказалась о звездах, уехавших из России на фоне событий в мире.
Алена Яковлева дала понять, что не разделяет подобной позиции. Звезда фактически осудила своих коллег, зарабатывавших деньги в России и поспешивших оставить страну. По мнению Алены Яковлевой, такие люди, прежде всего, защищают свои капиталы.
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«Мы воспитали общество потребления, и когда люди теряют огромные деньги, конечно, они начинают защищать свое благополучие, которое, в силу того самого воспитания, для них на первом месте. И их тоже можно понять, но я не люблю лицемерия. Если уж ты на этой стороне, пожалуйста, тогда на ней и стой. А вот эти метания, когда человек получал выгоду здесь, а теперь хочет получить ее и там — вот этого я не выношу совершенно», - высказала свое мнение Алена Яковлева.
По материалам «Смена».