«Получали выгоду здесь, хотят получать ее и там – не выношу»: звезда «Склифосовского» припечатала сбежавших из России звезд

Алена Яковлева

Алена Яковлева. Фото: Global Look Press

Известная актриса Алена Яковлева вывела на чистую воду своих коллег, которые предпочли уехать за границу.

Актриса Алена Яковлева, которую поклонники помнят по роли начальника медицинской части в первом сезоне популярного сериала «Склифосовский», высказалась о звездах, уехавших из России на фоне событий в мире.

Алена Яковлева дала понять, что не разделяет подобной позиции. Звезда фактически осудила своих коллег, зарабатывавших деньги в России и поспешивших оставить страну. По мнению Алены Яковлевой, такие люди, прежде всего, защищают свои капиталы.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Мы воспитали общество потребления, и когда люди теряют огромные деньги, конечно, они начинают защищать свое благополучие, которое, в силу того самого воспитания, для них на первом месте. И их тоже можно понять, но я не люблю лицемерия. Если уж ты на этой стороне, пожалуйста, тогда на ней и стой. А вот эти метания, когда человек получал выгоду здесь, а теперь хочет получить ее и там — вот этого я не выношу совершенно», - высказала свое мнение Алена Яковлева.

По материалам «Смена».

Читайте также