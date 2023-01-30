«Получали выгоду здесь, хотят получать ее и там – не выношу»: звезда «Склифосовского» припечатала сбежавших из России звезд

Актриса Алена Яковлева, которую поклонники помнят по роли начальника медицинской части в первом сезоне популярного сериала «Склифосовский», высказалась о звездах, уехавших из России на фоне событий в мире.

Алена Яковлева дала понять, что не разделяет подобной позиции. Звезда фактически осудила своих коллег, зарабатывавших деньги в России и поспешивших оставить страну. По мнению Алены Яковлевой, такие люди, прежде всего, защищают свои капиталы.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».