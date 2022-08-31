Прилучный, Курцын и Золотовицкий откроют охоту на девушек в новом фильме

Кинокомпания «Вольга» сообщила, что 3 ноября выпустит в прокат комедию «Любовники» с Павлом Прилучным, Романом Курцыным и Алексеем Золотовицким.
Эта новая работа режиссера Елены Хазановой – органичное продолжение ее же картины «Любовницы» 2019 года. Кроме трио главных героеы, в проекте певица Глюк'oZa, Алена Бабенко, Максим Виторган, Анастасия Уколова, Алина Ланина, Любовь Толкалина, Сергей Епишев, Семен Штейнберг, популярный блогер Карина Кросс и другие артисты. В трейлере замечен и Никита Джигурда.
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По сюжету, пытаясь наладить личную жизнь, трое представителей сильного пола идут на групповую терапию для мужчин, пострадавших от женщин. Случайная встреча оборачивается для них гениальным планом – новоиспеченные друзья решают помогать товарищам по несчастью, выводя коварных любовниц на чистую воду. Вот только эти «гуру отношений» понятия не имеют, как помочь даже самим себе.