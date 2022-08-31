Прилучный, Курцын и Золотовицкий откроют охоту на девушек в новом фильме

Осенью в российском прокате стартует комедия «Любовники».
Комедия «Любовники»

Комедия «Любовники». Фото: кинокомпания «Вольга»

Кинокомпания «Вольга» сообщила, что 3 ноября выпустит в прокат комедию «Любовники» с Павлом Прилучным, Романом Курцыным и Алексеем Золотовицким.

Эта новая работа режиссера Елены Хазановой – органичное продолжение ее же картины «Любовницы» 2019 года. Кроме трио главных героеы, в проекте певица Глюк'oZa, Алена Бабенко, Максим Виторган, Анастасия Уколова, Алина Ланина, Любовь Толкалина, Сергей Епишев, Семен Штейнберг, популярный блогер Карина Кросс и другие артисты. В трейлере замечен и Никита Джигурда.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»

По сюжету, пытаясь наладить личную жизнь, трое представителей сильного пола идут на групповую терапию для мужчин, пострадавших от женщин. Случайная встреча оборачивается для них гениальным планом – новоиспеченные друзья решают помогать товарищам по несчастью, выводя коварных любовниц на чистую воду. Вот только эти «гуру отношений» понятия не имеют, как помочь даже самим себе.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  