«На нее льется такой поток критики»: Алексей Глызин вступился за Аллу Пугачеву

На канале «Россия» продолжается показ музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» Битва сезонов». В число представителей жюри Сотни, решающей судьбу конкурсантов, входит и певец Алексей Глызин. Подвигнуть знаменитого артиста встать со своего места – весьма непростая задача. Но тем не менее, некоторым конкурсантам это удается.
Как рассказал артист, он хорошо понимает участников, потому что сам недавно побывал в их шкуре. Так, Алексей Глызин выступал в образе Слона в шоу, где герои спрятаны под масками.
Насколько успех в шоу «Ну-ка, все вместе!» может зависеть от банальной акклиматизации? И что певец думает о массовой критике Аллы Пугачевой?
Об этом и не только Алексей Глызин рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.pro.
«Хотелось мажорных песен!»
- Алексей Сергеевич, сложно ли судить конкурсантов в шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» ?
- Сложно, потому что некоторых участников ты знаешь. Например, ребят, трех конкурсантов недавней программы, я помню еще по первому сезону. Наверное, они захотели начать все с чистого листа.
Да и вообще, принимать решения довольно нелегко, потому что это все-таки ответственность за судьбы других людей.
Однако меня порадовала вокалистка Валерия Белова, которая спела хит Staying alive. В финал прошли две достойные кандидатуры: Валерия и Симона Куприна. И мне кажется, что это абсолютно справедливо.
Мне только жаль дуэт любящих сердец «Римские» и, конечно, квартет семьи Боджгуа. На удивление мнения экспертов в основном совпадали, этот выпуск был без конфликтов. Но мне лично не хватило мажорных песен, почти все были минорные. Я же ожидал чего-то более динамичного, сказочного.
А в первом выпуске Сережа с Колей не раз спорили (Николай Басков и Сергей Лазарев - прим. ред), были и споры между экспертами, там было все динамично, зрители это уже оценили!
Алексей Глызин. Фото: телеканал «Россия»
- Следите ли вы за судьба финалистов прошлых сезонов шоу?
- Особо не слежу. Но когда мы находимся на Стене экспертов, то стараюсь быть максимально объективным. Бывает, что когда эксперт не встал со своего места, ведущий Николай Басков спрашивает его: «Почему?»
Человек говорит, что не зацепило, что-то пошло не так. Но, на мой взгляд, надо выражаться так, чтобы и мы, и зрители понимали, что человек хотел донести, и почему он не поддержал того или иного конкурсанта. Нужно быть беспристрастным и четко формулировать свои мысли.
- Насколько успех в шоу «Ну-ка, все вместе!» зависит от удачи? Вот, например, один из участников – певец Иван Рак – прилетел на конкурс с Камчатки, а это большая разница во времени. Да еще и спел последним…
- Очень жаль, да, потому что в Петропавловске-Камчатске сейчас снега, заносит, часто случаются катаклизмы. Кстати, я бывал в тех краях и видел живущие там вулканы. Там удивительной красоты природа.
Исполняя песню Is this love?, Иван Рак выбрал другую эстетику, а он все-таки фактурный вокалист с мощным творческим началом, хорошим тембром. Вообще, конкурсантам надо очень вдумчиво подходить к выбору репертуара. Он, к сожалению, не угадал с репертуаром, а так мог бы войти в число финалистов.
«В шкуре конкурсанта»
- Вы и сами недавно были конкурсантом в шоу, где выступали в образе Слона. А сейчас этот персонаж присутствует в вашей жизни? Может быть, исполняете какие-то песни из репертуара этого шоу?
- Нет. В этом шоу передо мной стояли совсем другие задачи. Во-первых, тебя не видно, но люди должны угадать, узнать тебя. Из того, что мне удалось сделать и спеть на проекте, в дальнейшем мне ничего не пригодилось. Но это все-равно опыт, преодоление.
В каких-то моментах все было довольно сложно, например, в костюме было тяжело выступать. Я не чувствовал кислорода. И буквально в первый съемочный день рухнул со сцены. Благо, что все обошлось без травм, и зрителей я не задел.
Я понимаю конкурсантов, потому что иногда влезаю в их шкуру в том или ином образе, но в «Ну-ка, все вместе!» перед нами стояли несколько другие задачи. Я надеюсь, что в суперсезоне мы не раз увидим исполнителя, услышав которого все эксперты единодушно должны подняться и сказать: «Вау! Это было круто!»
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Алексей Глызин и музыкальный эксперт шоу Этери Бериашвили. Фото: телеканал «Россия»
«Внук хочет стать хакером»
-Немного поговорим о ваших близких. Вот у вас подрастает 17-летний внук. Планирует ли он пойти по вашим стопам? Чем хочет заниматься этот молодой человек?
- Вообще, он хочет быть хакером и взламывать банки. А денежки при этом буду получать я (Смеется).
Но если серьезно, он действительно ходит на курсы программистов. Мой внук – светлая голова, достаточно сообразительный парень. Возможно, он будет работать в банковской сфере. Надеюсь, что из него выйдет толк.
«Алла Пугачева уже всем все доказала»
- И просто не могу не затронуть актуальную тему… Вы когда-то работали в коллективе Аллы Пугачевой - ВИА «Ритм». А как сейчас относитесь к той всеобщей критике, сопровождающей Примадонну?
- Да это грустно, потому что Алла Борисовна уже всем все доказала. И то, что сейчас на нее льется такой поток критики… Я считаю это недостойным.
Человек с 17 лет ездил на гастроли, в течении нескольких десятков лет собирал стадионы. У певицы столько наград, она получила «Золотой Орфей» за песню «Арлекино», представляла нашу страну на многих международных фестивалях. Алла Борисовна остается номером один в нашей стране.
Я работал в ее коллективе. Рождественские встречи, концерты в «Олимпийском»... Народ всегда с благоговением относился к Алле Пугачевой!
На ее песнях выросло не одно поколение людей. Она все-равно такая одна. И не стоит, к примеру, сравнивать Аллу Пугачеву с Софией Ротару. Каждая из них стоит на Олимпе, на вершине. Нельзя в одночасье забыть все заслуги Аллы Борисовны. Вот и все.
Смотрите суперсезон музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!». Битва сезонов» каждую пятницу на телеканале «Россия» в 21.30.