«На нее льется такой поток критики»: Алексей Глызин вступился за Аллу Пугачеву

На канале «Россия» продолжается показ музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» Битва сезонов». В число представителей жюри Сотни, решающей судьбу конкурсантов, входит и певец Алексей Глызин. Подвигнуть знаменитого артиста встать со своего места – весьма непростая задача. Но тем не менее, некоторым конкурсантам это удается.

Как рассказал артист, он хорошо понимает участников, потому что сам недавно побывал в их шкуре. Так, Алексей Глызин выступал в образе Слона в шоу, где герои спрятаны под масками.

Насколько успех в шоу «Ну-ка, все вместе!» может зависеть от банальной акклиматизации? И что певец думает о массовой критике Аллы Пугачевой?

Об этом и не только Алексей Глызин рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.pro.

«Хотелось мажорных песен!»

- Алексей Сергеевич, сложно ли судить конкурсантов в шоу «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов» ?

- Сложно, потому что некоторых участников ты знаешь. Например, ребят, трех конкурсантов недавней программы, я помню еще по первому сезону. Наверное, они захотели начать все с чистого листа.

Да и вообще, принимать решения довольно нелегко, потому что это все-таки ответственность за судьбы других людей.

Однако меня порадовала вокалистка Валерия Белова, которая спела хит Staying alive. В финал прошли две достойные кандидатуры: Валерия и Симона Куприна. И мне кажется, что это абсолютно справедливо.

Мне только жаль дуэт любящих сердец «Римские» и, конечно, квартет семьи Боджгуа. На удивление мнения экспертов в основном совпадали, этот выпуск был без конфликтов. Но мне лично не хватило мажорных песен, почти все были минорные. Я же ожидал чего-то более динамичного, сказочного.

А в первом выпуске Сережа с Колей не раз спорили (Николай Басков и Сергей Лазарев - прим. ред), были и споры между экспертами, там было все динамично, зрители это уже оценили!