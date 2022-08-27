«Он сказал: «Здравствуйте, я - Андрей Разин, племянник Горбачева»: Глызин – о знакомстве с продюсером

Как отмечал музыкант, они познакомились на съемках программы «Утренняя почта» на корабле «Грузия».
Алексей Глызин

Алексей Глызин. Фото: Global Look Press

Музыкант Алексей Глызин в фильме «Ласковый май» и Юрий Шатунов. Лекарство для страны» рассказывал, как познакомился с продюсером Андреем Разиным.

«Я с ним познакомился на съемках программы «Утренняя почта» на корабле «Грузия». Он сказал: «Здравствуйте, Андрей Разин. Я - племянник Горбачева. Только не надо об этом никому говорить».

По словам Глызина, естественно, что скоро все на корабле знали – это племянник Горбачева. «Все думали: или это гениальный авантюрист или наглец чистой воды», - отмечал Глызин.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что Андрей Разин врал о родстве с Михаилом Горбачевым. Его бабушка работала в доме матери последнего секретаря ЦК КПСС.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  