«Он сказал: «Здравствуйте, я - Андрей Разин, племянник Горбачева»: Глызин – о знакомстве с продюсером

По словам Глызина, естественно, что скоро все на корабле знали – это племянник Горбачева. «Все думали: или это гениальный авантюрист или наглец чистой воды», - отмечал Глызин.

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Напомним, что Андрей Разин врал о родстве с Михаилом Горбачевым. Его бабушка работала в доме матери последнего секретаря ЦК КПСС.