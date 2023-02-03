«Ужасно волновалась, не могла собраться»: Урсуляк рассказала, каково это — выступать перед Пугачевой

Алла Пугачева и Александра Урсуляк

Алла Пугачева и Александра Урсуляк. Фото: Global Look Press

Актриса спела в мюзикле перед Примадонной.

В свой короткий визит в Москву в 2022 году певица Алла Пугачева побывала на постановке «Кабаре» в Театре наций, где одну из главных ролей сыграла Александра Урсуляк.

В новом интервью актрису спросили, нервничала ли она перед таким важным зрителем.

«Конечно, это было такое событие, я ужасно волновалась, не могла собраться — потому что ладно играть, так тут же надо еще и петь! Перед такими-то зрителями, — ответила Урсуляк, которой 4 февраля исполняется 40 лет, изданию StarHit. — Всегда хочется не подвести коллег, Евгения Александровича (Писарева, режиссера. — Прим. авт.)».

«Я уж там и распевалась, и какие-то ингаляции делала, нервничала, в общем, по полной. Для меня было очень важно и приятно, что она пришла. После спектакля Алла Борисовна заглянула к нам за кулисы, сказала много теплых слов, и Кристина Орбакайте тоже. Приятная встреча и, конечно, знаменательная».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Напомним, что перебравшаяся вместе с мужем-иноагентом в Израиль Пугачева приезжала в Россию не просто так. Какие цели она преследовала — читайте и смотрите на сайте Teleprogramma.pro.

Читайте также