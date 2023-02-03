«Ужасно волновалась, не могла собраться»: Урсуляк рассказала, каково это — выступать перед Пугачевой

В свой короткий визит в Москву в 2022 году певица Алла Пугачева побывала на постановке «Кабаре» в Театре наций, где одну из главных ролей сыграла Александра Урсуляк.

В новом интервью актрису спросили, нервничала ли она перед таким важным зрителем.