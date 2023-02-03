«Ужасно волновалась, не могла собраться»: Урсуляк рассказала, каково это — выступать перед Пугачевой

В свой короткий визит в Москву в 2022 году певица Алла Пугачева побывала на постановке «Кабаре» в Театре наций, где одну из главных ролей сыграла Александра Урсуляк.
В новом интервью актрису спросили, нервничала ли она перед таким важным зрителем.
«Конечно, это было такое событие, я ужасно волновалась, не могла собраться — потому что ладно играть, так тут же надо еще и петь! Перед такими-то зрителями, — ответила Урсуляк, которой 4 февраля исполняется 40 лет, изданию StarHit. — Всегда хочется не подвести коллег, Евгения Александровича (Писарева, режиссера. — Прим. авт.)».
«Я уж там и распевалась, и какие-то ингаляции делала, нервничала, в общем, по полной. Для меня было очень важно и приятно, что она пришла. После спектакля Алла Борисовна заглянула к нам за кулисы, сказала много теплых слов, и Кристина Орбакайте тоже. Приятная встреча и, конечно, знаменательная».
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Напомним, что перебравшаяся вместе с мужем-иноагентом в Израиль Пугачева приезжала в Россию не просто так. Какие цели она преследовала — читайте и смотрите на сайте Teleprogramma.pro.