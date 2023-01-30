Гарик Мартиросян - о настроении Ивана Урганта, шоу «Конфетка» и выборе дочери

С 28 января на канале ТНТ выходит шоу «Конфетка». Фишка проекта заключается в том, что он дает возможность малоизвестным исполнителям прославиться на всю страну.
Итак, в каждом выпуске принимают участие люди, чье творчество пока известно преимущественно в кругу родственников, друзей и подписчиков в соцсетях. Сначала представители жюри оценят произведение начинающего артиста в «сыром виде», а затем довести песню до ума и сделать из нее «конфетку» дебютанту поможет кто-то из наших звезд. Имена этих селебритис пока не раскрываются.
Работу конкурсантов предстоит оценить жюри в лице Ольги Бузовой, Клавы Коки, Хабиба, Азамата Мусагалиева и других знаменитостей. Ведущими нового шоу стали Гарик Мартиросян и Марина Кравец, которые блистали и на презентации передачи.
Гарик, давно не появлявшийся на светских мероприятиях Москвы, вышел к гостям в сопровождении своей супруги Жанны. Также поддержать родителей пришла и дочь пары – 18-летняя Жасмин.
С вопроса о детях и начался небольшой разговор Гарика Мартиросяна с Teleprogramma.pro.
«Моя дочь пришла, чтобы посмотреть на это чудо перевоплощения»
- В одном из своих интервью вы признались, что ваши дети не смотрят телевизор. А шоу «Конфетка» в этом смысле станет исключением?
- Эта фраза всегда вырывается из контекста. Мои дети не смотрят телевизор вообще, не только мое шоу, но и все остальные телевизионные программы тоже. Это связано с тем, что у современных детей совсем другие интересы. Как вы знаете, у каждого из них есть смартфон, а там куча всего интересного.
Поэтому телевидение не занимает такого большого места в их жизни, как это было в нашей молодости. Но сегодняшнее шоу уникально тем, что здесь есть сплав музыки и юмора, синтез настоящих звезд и тех, кто стремится стать звездами.
Это шоу про эмоции простых людей, не связанных с музыкой, чье творчество на глазах у зрителей превращается в настоящие хиты. Поэтому моя дочка и пришла сюда, чтобы посмотреть на это чудо перевоплощения. Это особый случай.
Гарик Мартиросян с женой Жанной. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
- Кстати, какую профессию выбрала ваша дочь? Планирует пойти по вашим стопам?
- Жасмин пока еще не решила. Но, как и мы с женой, она очень креативный, творческий человек. Поэтому в будущем, как только придет время, Жасмин еще себя проявит, я думаю. А вот в чем – не знаю.
- Шоу посвящено тому, как сделать из обычной песни «конфетку», то есть настоящий хит. Как вы думаете, какова формула настоящего хита?
- Это вопрос, скорее, к Игорю Матвиенко и Стиви Уандеру. Игорь Игоревич Матвиенко точно знает, в чем формула хита. Леонид Агутин знает и все наши прекрасные композиторы. Не буду перечислять все имена.
«Мы с Ваней Ургантом и Сережей Светлаковым классно посидели»
- Вы проводили много времени в Армении, а как сейчас собираетесь жить на две страны с учетом появления шоу на ТНТ?
- А я хочу вам сказать, что итак большую часть жизни провожу в Армении, потому что там у меня три больших детских проекта. Но когда от телеканала ТНТ поступают такие предложения, то я не мог не отреагировать. Я тут же примчался. Надеюсь, что шоу вам понравится.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Гарик Мартиросян. Фото: Global Look Press
- Многие до сих пор вспоминают вашу команду в шоу «Прожектор Перисхилтон»: вас, Ивана Урганта, Сергея Светлакова, Александра Цекало. А сейчас вы, например, с Иваном общаетесь? Как у него настроение?
- Конкретно сейчас не общаюсь, но виделся с ним под Новый год. Кстати, в этом же зале, в кинотеатре «Москва», только на первом этаже, там ресторанчик есть. Я, Ваня Ургант и Сережа Светлаков собрались вместе с супругами. Тогда у него было хорошее настроение. Мы классно посидели, прекрасно провели время.