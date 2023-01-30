Гарик Мартиросян - о настроении Ивана Урганта, шоу «Конфетка» и выборе дочери

С 28 января на канале ТНТ выходит шоу «Конфетка». Фишка проекта заключается в том, что он дает возможность малоизвестным исполнителям прославиться на всю страну.

Итак, в каждом выпуске принимают участие люди, чье творчество пока известно преимущественно в кругу родственников, друзей и подписчиков в соцсетях. Сначала представители жюри оценят произведение начинающего артиста в «сыром виде», а затем довести песню до ума и сделать из нее «конфетку» дебютанту поможет кто-то из наших звезд. Имена этих селебритис пока не раскрываются.

Работу конкурсантов предстоит оценить жюри в лице Ольги Бузовой, Клавы Коки, Хабиба, Азамата Мусагалиева и других знаменитостей. Ведущими нового шоу стали Гарик Мартиросян и Марина Кравец, которые блистали и на презентации передачи.

Гарик, давно не появлявшийся на светских мероприятиях Москвы, вышел к гостям в сопровождении своей супруги Жанны. Также поддержать родителей пришла и дочь пары – 18-летняя Жасмин.

С вопроса о детях и начался небольшой разговор Гарика Мартиросяна с Teleprogramma.pro.

«Моя дочь пришла, чтобы посмотреть на это чудо перевоплощения»

- В одном из своих интервью вы признались, что ваши дети не смотрят телевизор. А шоу «Конфетка» в этом смысле станет исключением?

- Эта фраза всегда вырывается из контекста. Мои дети не смотрят телевизор вообще, не только мое шоу, но и все остальные телевизионные программы тоже. Это связано с тем, что у современных детей совсем другие интересы. Как вы знаете, у каждого из них есть смартфон, а там куча всего интересного.

Поэтому телевидение не занимает такого большого места в их жизни, как это было в нашей молодости. Но сегодняшнее шоу уникально тем, что здесь есть сплав музыки и юмора, синтез настоящих звезд и тех, кто стремится стать звездами.

Это шоу про эмоции простых людей, не связанных с музыкой, чье творчество на глазах у зрителей превращается в настоящие хиты. Поэтому моя дочка и пришла сюда, чтобы посмотреть на это чудо перевоплощения. Это особый случай.