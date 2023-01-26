Гарик Мартиросян вывел в свет красавицу-жену: редкие кадры

Уже 25 лет Гарик состоит в браке со своей избранницей. Примечательно, что они оделись в одном стиле, выбрав черные тотал-луки. Элегантная блондинка позировала в обнимку с мужем. К слову, Жанна обладает таким чувством юмора, что может легко выступить на сцене. Оказалось, что пара пришла с дочкой Жасмин, которой 18 лет, но она не стала красоваться на публике.

«Хотела посмотреть на проект», — признался Мартиросян корреспонденту сайта Teleprogramma.pro.

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