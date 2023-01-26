Гарик Мартиросян вывел в свет красавицу-жену: редкие кадры

Гарик Мартиросян является продюсером и создателем многих юмористических программ. Его часто зовут вести концерты и премии. 26 января состоялась закрытая презентация шоу «Конфетка», которое скоро стартует на канале ТНТ. Мартиросян появился на мероприятии не один, а со своей женой Жанной.
Уже 25 лет Гарик состоит в браке со своей избранницей. Примечательно, что они оделись в одном стиле, выбрав черные тотал-луки. Элегантная блондинка позировала в обнимку с мужем. К слову, Жанна обладает таким чувством юмора, что может легко выступить на сцене. Оказалось, что пара пришла с дочкой Жасмин, которой 18 лет, но она не стала красоваться на публике.
«Хотела посмотреть на проект», — признался Мартиросян корреспонденту сайта Teleprogramma.pro.
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Гарик Мартиросян с женой. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Артист также прокомментировал слух, который недавно появился, что якобы его дети не смотрят шоу отца.
«Это было вырвано из контекста. Они вообще не смотрят ТВ», — заявил Гарик.
Напомним, что у пары также подрастает сын Даниэль, которому 13 лет. А вот новый проект «Конфетка» стартует на ТНТ уже 28 января. Среди членов жюри отметится даже Ольга Бузова.