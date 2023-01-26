«На Новый год виделся»: Мартиросян признался, что недавно устроил посиделки с Ургантом и Светлаковым

За два дня до премьеры состоялась закрытая презентация шоу. Мартиросян появился на публике с женой Жанной. Он с радостью рассказал о новом проекте. А в беседе с сайтом Teleprogramma.pro артист признался, что не так давно устроил посиделки с друзьями, среди которых был и Иван Ургант. В последнее время телеведущий не появляется на ТВ.

«С Ургантом на Новый год виделся. В хорошем настроении. Были посидели с ним и со Светлаковым», – пояснил Гарик.

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