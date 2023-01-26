«На Новый год виделся»: Мартиросян признался, что недавно устроил посиделки с Ургантом и Светлаковым

Гарик Мартиросян – один из основателей и ключевых продюсеров «Comedy Club Production»7 он делает все, чтобы индустрия юмора развивалась. И 28 января состоится премьера шоу «Конфетка» на канале ТНТ. Это музыкальный проект, где профессиональным музыкантам дадут шанс прославиться, а их песни улучшат настоящие профи. Гарик Мартиросян и Марина Кравец стали ведущими проекта.
За два дня до премьеры состоялась закрытая презентация шоу. Мартиросян появился на публике с женой Жанной. Он с радостью рассказал о новом проекте. А в беседе с сайтом Teleprogramma.pro артист признался, что не так давно устроил посиделки с друзьями, среди которых был и Иван Ургант. В последнее время телеведущий не появляется на ТВ.
«С Ургантом на Новый год виделся. В хорошем настроении. Были посидели с ним и со Светлаковым», – пояснил Гарик.
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На презентации также появились: Люся Чеботина, Ольга Бузова, Любовь Успенская с дочкой, группа Dabro, Тимур Батрутдинов и другие звездные персоны.
Напомним, что премьеру шоу «Конфетка» состоится 28 января в 21:00 на ТНТ.
Гарик Мартиросян с женой. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro