Андрей Леонов о съемках в сериале «Безсоновъ» и продолжении «Папиных дочек»: «Я впервые поменял свой облик»

С 16 января на канале НТВ стартует исторический сериал «Безсоновъ», действие которого происходит в Санкт-Петербурге в начале XX века. Многосерийный фильм рассказывает о молодом князе Николае Безсонове, который волею судьбы поступает на службу в сыскную полицию. Сослуживцы принимают его неохотно, за исключением чиновника Щукина, который видит в молодом напарнике большой потенциал.
Одну из главных ролей в этом сериале сыграл актер Андрей Леонов. В интервью Teleprogramma.pro он рассказал о съемках в «Безсонове», продолжении «Папиных дочек» и талантах своих детей.
«В сериале «Безсоновъ» я впервые поменял облик»
- Как вам работалось со съемочной группой сериала?
- Олег Фомин, с которым мы встретились на съемочной площадке, - прекрасный режиссер. В этом сериале мы также играли с Ваней Агаповым – нашим замечательным актером из «Ленкома».
Когда вокруг свои люди, это положительно влияет на работу. И атмосфера была прекрасной, теплой и душевной. Я рад, что этот сериал наконец выйдет на экраны.
- Есть ли разница между работой на съемочной площадке исторического сериала и фильма о современности?
- Конечно, все обусловлено временем, ситуацией, а все перипетии и коллизии прописаны в сценарии. Разница также выражена в одежде и поступках героев.
Вообще, я с надеждой жду положительную реакцию публики. Дождемся премьеры и увидим, получился ли сериал или нет. Здесь важно мнение тех, ради кого мы работаем.
- Чем еще вам запомнились съемки «Безсонова»?
- Я помню, что было холодно. Мы снимали в какой-то красивейшей усадьбе, в исторических антуражах, актеры носили костюмы того времени. Я впервые поменял облик, благодаря чему у меня появились и бородка, и усы Это все хорошая работа наших художников, режиссера.
Конечно, было интересно принять участие в таком проекте, где уделялось внимание каждой детали той эпохи.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Кадр из сериала «Безсоновъ». Фото: канал НТВ
- А будете смотреть сериал со своим участием?
- Я не люблю смотреть себя на экране. Это традиции нашей семьи. Но при этом всегда жду отзывы. Кто-то из друзей, наверно, посмотрит сериал, что-то скажет. Например, вы посмотрите и перезвоните мне со словами: «Андрей, вроде неплохо все получилось» или, наоборот, скажете: «Я вас проклинаю».
- Ну, вряд ли кто-то захочет вас обижать…
- Важно мнение зрителя, например, представителя вашего поколения, понравился вам сериал или нет, какие были допущены ошибки, что вас не убедило. Вот это интересно услышать – каков взгляд близких людей, знакомых, которые разбираются в профессии, относятся к миру театра и кино. А когда все-таки говорят посторонние, это может только нанести ущерб.
Конечно, приятно, когда люди тебя останавливают на улице и делятся своими впечатлениями: «Прекрасно то-то-то», но это эмоциональная реакция. А важен и профессиональный взгляд. Тогда можно сделать какой-нибудь вывод. В этом есть что-то такое правильное, что может помочь в дальнейшем.
«Филипп Бледный, судя по всему, повторит мою судьбу»
- В декабре было объявлено, что сериал «Папины дочки» ждет продолжение спустя десять лет после выхода последнего сезона. На какой стадии сейчас проект?
- Меня ждет съемка достаточно скоро, но подробностей вам никто не скажет. К тому же мое присутствие в этом сериале будет ограниченным. Это я вам чуть-чуть открываю некоторые подробности продолжения «Папиных дочек». Но удовольствие открытия ждет зрителя.
Кто-то из девочек согласился участвовать в проекте, кто-то отказался, но заранее никто ничего не говорит.
- Говорят, что в сериале уже не появятся Дарья Мельникова и Екатерина Старшова…
- Может, появятся, может, и нет. Пока все крутится вокруг актера Филиппа Бледного. Судя по всему, он повторит мою судьбу.
- Что у вас осталось от съемок «Папиных дочек» вообще? Может, вы взяли на память какой-то предмет?
- Только добрые, прекрасные взаимоотношения с девочками. Естественно, вспоминается все только хорошее, как все это было хорошо, легко, какая теплая атмосфера царила на съемочной площадке.
Конечно, съемки повлияли и на мою жизнь, и на жизнь девочек. Кто-то из них стал актрисой, кого-то наоборот профессия отвергла, как это в жизни бывает. Но все равно остались только светлые чувства и воспоминания.
Кадр из сериала «Папины дочки»
- Общались ли со своими «дочками» вне съемочной площадки?
- С Лизочкой мы встречались на съемках, обнимались. С Настей мы ездили вместе на какие-то благотворительные акции. С Мирой перезванивались, с Катей виделись на передаче.
Когда снимаешься в сериале, кажется, что это близкие отношения навсегда. Но понятно, что у каждого своя жизнь - начинается, продолжается. И когда мы встречаемся, - это все равно, что встречаются родственники.
- Можно затронуть личную тему? Ваш старший сын Евгений живет в Швеции. Видитесь ли с ним и с внуком Мио?
- Я больше трех лет с ними не вижусь: то коронавирус, то сейчас международная эта ситуация… Я по телефону дедушка воскресного дня.
- Как появилось такое необычное имя Мио? Сразу вспоминается сказка «Мио, мой Мио» Астрид Линдрген и одноименный фильм Владимира Грамматикова.
- Это решение родителей. Я тоже был удивлен и говорил, что если Мио приедет в Москву, то как его будут здесь звать, по имени-отчеству? Но родители решили так, и это их право.
- Чем увлекаются ваши младшие дети Анна и Михаил?
- Дети развиваются, тянутся к искусству. Аню и Мишу пригласили в сериал «Слепая». Они снялись в одной серии и всем понравились, поэтому будущее вырисовывается. Но, естественно, все зависит от их решения, которое может сто раз поменяться.
Однако в данный момент у Миши, как и у папиного брата, тяга к инженерии – что-то строить. Он такой мастер на все руки, при этом хорошо соображает и головой, в шахматы начал играть, уже папу победил.
Анна – более творческая, увлекается актерским мастерством. Если Миша стесняется публично делать какие-то вещи, то Аня, наоборот, родилась для сцены. Она не стесняется, ничего не боится. И в отличие от папы, например, смело шагает во что-то новое.