Андрей Леонов о съемках в сериале «Безсоновъ» и продолжении «Папиных дочек»: «Я впервые поменял свой облик»

С 16 января на канале НТВ стартует исторический сериал «Безсоновъ», действие которого происходит в Санкт-Петербурге в начале XX века. Многосерийный фильм рассказывает о молодом князе Николае Безсонове, который волею судьбы поступает на службу в сыскную полицию. Сослуживцы принимают его неохотно, за исключением чиновника Щукина, который видит в молодом напарнике большой потенциал.

Одну из главных ролей в этом сериале сыграл актер Андрей Леонов. В интервью Teleprogramma.pro он рассказал о съемках в «Безсонове», продолжении «Папиных дочек» и талантах своих детей.

«В сериале «Безсоновъ» я впервые поменял облик»

- Как вам работалось со съемочной группой сериала?

- Олег Фомин, с которым мы встретились на съемочной площадке, - прекрасный режиссер. В этом сериале мы также играли с Ваней Агаповым – нашим замечательным актером из «Ленкома».

Когда вокруг свои люди, это положительно влияет на работу. И атмосфера была прекрасной, теплой и душевной. Я рад, что этот сериал наконец выйдет на экраны.

- Есть ли разница между работой на съемочной площадке исторического сериала и фильма о современности?

- Конечно, все обусловлено временем, ситуацией, а все перипетии и коллизии прописаны в сценарии. Разница также выражена в одежде и поступках героев.

Вообще, я с надеждой жду положительную реакцию публики. Дождемся премьеры и увидим, получился ли сериал или нет. Здесь важно мнение тех, ради кого мы работаем.

- Чем еще вам запомнились съемки «Безсонова»?

- Я помню, что было холодно. Мы снимали в какой-то красивейшей усадьбе, в исторических антуражах, актеры носили костюмы того времени. Я впервые поменял облик, благодаря чему у меня появились и бородка, и усы Это все хорошая работа наших художников, режиссера.

Конечно, было интересно принять участие в таком проекте, где уделялось внимание каждой детали той эпохи.

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