«Покой нам только снится»: Андрей Леонов снимется в продолжении сериала «Папины дочки»

Артист Андрей Леонов опубликовал в своем микроблоге кадр со съемочной площадки сериала «Папины дочки».

С помощью архивного снимка знаменитость намекнул на предстоящие съемки продолжения культового ситкома.

«Покой нам только снится», – такую подпись оставил в личном микроблоге Леонов.

К слову, пока неизвестно, удается ли режиссерам собрать всех сестер Васнецовых для продолжения культовой истории. Так как Екатерина Старшова больше не снимается в кино. Исполнительница роли Пуговки теперь изучает медицину в МГУ.