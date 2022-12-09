Секреты «Папиных дочек»: актрисам запретили рассказывать о сериале

С приходом нового, 2023 года канал СТС начнет показ новых серий «Папиных дочек». Съемки начнутся уже в ближайшее время. Стало известно, что в новом сезоне зрители не увидят ни Дарьи Мельниковой (Женя Васнецова), ни Екатерины Старшовой (Пуговка).

Но более подробной информации пока нет. Как объяснила Анастасия Леонова, жена и директор актера Андрея Леонова, исполнившего в сериале роль отца семейства, артистам не разрешают рассказывать о съемках.

Еще больше новостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».