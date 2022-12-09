Секреты «Папиных дочек»: актрисам запретили рассказывать о сериале

Фото: кадр из сериала «Папины дочки»

Фото: кадр из сериала «Папины дочки»

Подробностей о новом сезоне «Папиных дочек» нигде нет — все, кто снимается в сериале, упорно молчат.

С приходом нового, 2023 года канал СТС начнет показ новых серий «Папиных дочек». Съемки начнутся уже в ближайшее время. Стало известно, что в новом сезоне зрители не увидят ни Дарьи Мельниковой (Женя Васнецова), ни Екатерины Старшовой (Пуговка).

Но более подробной информации пока нет. Как объяснила Анастасия Леонова, жена и директор актера Андрея Леонова, исполнившего в сериале роль отца семейства, артистам не разрешают рассказывать о съемках.

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«По поводу «Папиных дочек»? Нам запретили по этому поводу говорить. Позвоните лучше в пресс-службу. Ни они, ни я ничего не скажем, потому что нам запрещено», — приводит слова Анастасии издание РИА ФАН.

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