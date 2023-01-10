В «Ленкоме» впервые высказались об алкоголизме Татьяны Кравченко

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер впервые прокомментировал скандал со звездой «Сватов» Татьяной Краченко. Его возмутило то, что артистку обвиняет в алкоголизме Стас Садальский.

«Я работаю 43 года в «Ленкоме» и никогда не слышал и не видел, чтобы Татьяна Эдуардовна позволяла себе прийти на работу в нетрезвом состоянии. Или же услышать от других, что она злоупотребляет? Это нонсенс!» — заявил он Teleprogramma.pro.

Варшавер подчеркнул, что Садальский и сам увлекается «зеленым змием» и часто этим занимается.

«Ему и мерещатся везде алкоголизм и пьянство», — добавил директор «Ленкома».

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