Филипп Киркоров: «От одного только запаха этого блюда я могу располнеть»

Одной из главных звезд новогодней ночи на Первом канале станет король российской эстрады Филипп Киркоров. Магический вечер будет посвящен хитам нулевых. И знаменитый певец исполнит три своих знаковых песни: «Полетели», «Я за тебя умру» и «Роза чайная» в дуэте с Машей Распутиной.

А что же сам певец будет делать на Новый год? Об этом, а также о любимом семейном блюде и открытии Анны Asti артист рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.pro.

«Встречать праздник я буду дома»

— Филипп Бедросович, смотрите ли вы новогодние концерты? Как отмечаете праздник?

— Я среднестатистический телезритель, который любит смотреть «огоньки», праздничные программы, невероятные музыкальные передачи, например, «Голос». Там, где выступают молодые таланты.

А встречать праздник я буду дома. Буду так же, как и все, смотреть новогодние программы и поднимать бокалы за здоровье семьи, друзей, президента.