Филипп Киркоров: «От одного только запаха этого блюда я могу располнеть»

Одной из главных звезд новогодней ночи на Первом канале станет король российской эстрады Филипп Киркоров. Магический вечер будет посвящен хитам нулевых. И знаменитый певец исполнит три своих знаковых песни: «Полетели», «Я за тебя умру» и «Роза чайная» в дуэте с Машей Распутиной.
А что же сам певец будет делать на Новый год? Об этом, а также о любимом семейном блюде и открытии Анны Asti артист рассказал в небольшом интервью Teleprogramma.pro.
«Встречать праздник я буду дома»
— Филипп Бедросович, смотрите ли вы новогодние концерты? Как отмечаете праздник?
— Я среднестатистический телезритель, который любит смотреть «огоньки», праздничные программы, невероятные музыкальные передачи, например, «Голос». Там, где выступают молодые таланты.
А встречать праздник я буду дома. Буду так же, как и все, смотреть новогодние программы и поднимать бокалы за здоровье семьи, друзей, президента.
Филипп Киркоров и Маша Распутина на новогодней ночи на Первом канале. Фото: Юрий Феклистов
— А есть ли в вашем новогоднем меню фирменное блюдо семьи?
— Есть такое. Это болгарское национальное блюдо, которое называется баница. Его прекрасно готовит моя тетя — папина сестра Мария, оперная певица.
Это что-то типа хачапури, но только по-болгарски, и внутри брынза. В общем, неповторимая вкуснятина. Мне, конечно, это все нельзя, поскольку я только от одного запаха такого лакомства могу располнеть.
Но сейчас я делаю исключение и позволяю себе вкусить то блюдо, которое у нас всегда на столе благодаря моим болгарским родственникам.
«В этом году я открыл для себя Анну Asti»
— В конце года наши люди любят подводить итоги. Кто-то выставляет свои мысли в соцсетях, а кто — делает выводы про себя. А вы склонны к такому?
— Да, честно говоря, я не люблю подводить итоги, потому что когда делаешь это, то это итог, итог, итог. Итого — все!
Я не пересчитываю ни количества песен, которые я спел, ни концертов, которые я дал. Для меня это плохая примета. Пересчитаешь — и все закончится!
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Филипп Киркоров. Фото: Юрий Феклистов
— Но ведь этот год стал особенным…
- Его особенность в том, что это юбилейный год. Мне исполнилось 55 лет, папе — 90, Мартину — 10 лет. Маме бы было 85 лет. Год был яркий, насыщенный, интенсивный и особенно премьера концерта в Кремле, которая начала мой гастрольный тур и закончит его 30 апреля 2023 года тоже в том же Кремлевском дворце.
— А открыли ли вы для себя кого-то из талантливой молодежи?
— В день моего юбилея я презентовал с певицей Анной Asti дуэт. У нас состоялся творческий тандем на песню «Хобби», которая сразу же взлетела на верхушки хит-парадов и завоевала первые места. Поэтому я открыл Анну, хотя я уже давно открыл для себя эту певицу.
И мы соединились благодаря этому дуэту. Я считаю, что это одна из самых больших моих творческих удач и побед в этом году.
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