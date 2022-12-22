Дробыш впервые после серьезного конфликта заговорил про Киркорова

Известный продюсер Виктор Дробыш впервые после конфликта с Филиппом Киркоровым высказался о певце в положительном ключе. По его словам, поп-король — мастер своего дела.

«У него есть талант вести себя по жизни. Ведь певец порой не всегда живет своими песнями, к сожалению. Порой для того, чтобы певец был, нужно, чтобы он отмечался не только музыкой, но и еще какими-то деяниями. Филипп Киркоров — чемпион этих деяний. Он сам придумает, что сделать. И даже негативные вещи, которые он совершает, ему идут на пользу, потому что о нем говорят», — заявил он Teleprogramma.pro.

Виктор Дробыш действительно никогда не стеснялся высказывать свое мнение. Он негативно говорил и о мэтрах сцены, и о ныне популярных блогерах. Такая откровенность не мешает продюсеру продолжать работать, сотрудничая лишь с теми артистами, которых он считает талантливыми.

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