«Бегите, пока не поздно!»: Рустам Солнцев дал совет всем, кто работает с Собчак

Блогер Рустам Солнцев в довольно резкой форме отреагировал на решение вернувшейся в Россию Ксении Собчак извиниться перед главой «Ростеха» Чемезовым за своих сотрудников, которых обвиняют в вымогательстве.

Работавшие на нее Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев все еще находятся в СИЗО. По словам Ксении, «их судьбу будет решать суд».

Рустама Солнцева это высказывание возмутило до глубины души, о чем он сообщил на своем YouTube-канале.

«Я правильно понимаю? Вы работали вместе, ты была их боссом, а теперь будет суд, который касается только их? А ты извинилась, да?» - возмущается Солнцев.

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