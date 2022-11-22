Собчак назвала ложью новости об увольнении Суханова: «Его обязанности временно перераспределены»

РИА Новости сообщили со ссылкой на свои источники, что Ксения Собчак уволила своего коммерческого директора Кирилла Суханова. Он, напомним, проходит как обвиняемый в деле о вымогательстве 11 миллионов у главы «Ростеха».

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Ксения Собчак ответила на обвинения в увольнении Кирилла Суханова в своем телеграме, заявив, что это неправда.

«Это очередная ложь. Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность», - написала Собчак.

По словам журналистки, Суханов находится в заключении, поэтому не способен подписывать важные бумаги как генеральный директор. Именно поэтому на юридических документах, которые могли увидеть люди в свободном доступе, сейчас значатся другие фамилии.

Как говорит Собчак, она делает все возможное, чтобы ее коллеги вышли на свободу.