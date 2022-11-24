Стыдоба Собчак, «проклятие» Берковой, «дочь» Водяновой и женское счастье Булановой

Уходящая неделя снова заставила нас наблюдать за перипетиями судьбы Ксении Собчак, которая все же извинилась перед руководителем «Ростеха» Сергеем Чемезовым за «своих сотрудников». Речь идет о ее коммерческом директоре Кирилле Суханове и экс-главреде издания «Tatler» Ариане Романовском, обвиненных в крупном вымогательстве.
«Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение», — написала Собчак в своем Телеграм-канале.
Многие посчитали, что такими действиями телеведущая признала вину своих коллег и подставила их.
А тем временем бывший муж порнозвезды Елены Берковой актер Андрей Стоянов был найден мертвым в своей квартире. По предварительной версии следствия, причиной смерти артиста могла стать передозировка запрещенными препаратами. Звезде фильмов для взрослых припомнили и то, что еще один ее избранник – бизнесмен Владимир Савро – также пропал без вести в Севастополе и окрестили «черной вдовой».
В СМИ появилась фотография Татьяны Булановой с кольцом на безымянном пальце. И поклонники певицы предположили, что она собирается замуж за своего возлюбленного - бизнесмена Валерия Руднева, а Наталья нашла младшую сестру.
Все эти новости Teleprogramma.pro обсудила с популярным блогером Рустамом Солнцевым в рамках нашего проекта «Загугли звезду».
«Раньше публика прощала Собчак многое»
- Ксения Собчак в Телеграме публично извинилась перед Сергеем Чемезовым, написав, что «ребята искренне сожалеют». В свою очередь Алена Водонаева поинтересовалась, а о чем ребята сожалеют? Кто признал вину в вымогательствах? Получается, что Собчак подставила своих сотрудников, а сама снова вышла сухой из воды?
- Что бы ни имела в виду Собчак, она каким-то образом нехорошо подставилась. Я знаю, что сейчас Ксюша получает хейт, потому что мне звонят журналисты и говорят: «Собчак пытается ответить на хейт» или выставила те хейтерские записи, которые ей пишут люди, и попросила свою подписоту поучаствовать в обсуждении этого всего.
Да, Собчак поймала хейт по одной простой причине: в том маленьком тексте размером с ладошку не было самого важного, каким образом Ксюша ко всему причастна. Но, быть может, это второе дело, а здесь самое главное – это что с ребятами. Хотя в ее тексте было написано: «Они виновны и понесут наказание».
Слушай, хорошо, тогда ты не виновна? Зачем же ты тогда извинялась? Ты приехала извиниться перед Чемезовым – за что? И почему случилось так, что беременной Собчак по дождю пришлось ехать извиняться перед Чемезовым? Тогда почему ребята не могут сделать также? И почему они находятся в тюрьме?
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Что же такого сделала ты, что просто извинилась, ничего не потеряв? Как такое может быть? Вот тут люди не нашли объяснения и начали ее прикладывать, насколько я понимаю. Что будет дальше, посмотрим. Но мне кажется, что Ксюша сейчас сильно потеряла в уважении, а раньше публика прощала ей многое. Она простила ей смерть пассажирки, сбитой ее Maybach.
Помните, как Ксюша решила промчаться на всех парах к сочинскому аэропорту на «майбаховской коняжке» да так, что молодая женщина оставила сиротой свою дочь.
Но в этой обсуждаемой истории вроде все как живы, но никому не пожелаешь оказаться в российской тюрьме, а парни уже там. А парни - таких профессий, которые назовем творческими и деликатными. И это ужасает вдвойне. Будем ждать новостей!
Но также хочу добавить, что Ксюша бывает так многословна и так словоохотлива в критике кого-либо, например, когда хочет над кем-то посмеяться, а тут в таком важном вопросе еле выкакала из себя пять предложений текста. Ну что за стыдоба! Сказать совсем нечего?
«Я бы тут не уходил в мистику»
-У Елены Берковой умер предыдущий муж – актер Андрей Стоянов. Еще один избранник порнозвезды Владимир Савро пропал пару лет назад при неизвестных обстоятельствах. Можно ли говорить здесь о каком-то проклятье?
- Лена уже сказала, что если у женщины много мужей, то с кем-то из них что-то может случиться. На самом деле парни, с которыми она связывает жизнь, не очень хороши. Андрей Стоянов был красивый, фактурный, много снимался. Я не видел никаких злоупотреблений, мы были подписаны друг на друга в соцсетях. Мне очень нравилось, как он себя ведет с Леной.
Я помню, они постоянно висели на каких-то пляжах, морях, получали удовольствие друг от друга. Потом Андрей снаркоманился и однажды позвонил мне в пять утра и попросил кинуть на карту какие-то маленькие деньги при том, что я был с ним совсем шапочно знаком.
Просто знал, что он муж Лены Берковой, даже какого-то знакомства за руку не было. Я тогда понял, что уже что-то происходит, потому что он сказал: «Я нахожусь в лесу и мне срочно нужны деньги».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Елена Беркова и Андрей Стоянов. Фото: Global Look Press
Потом связь оборвалась, но я ничего не перевел. Это все было очень странно и непонятно. А потом он умер. Я увидел его свежие фотографии и понял, что человек находился в злоупотреблении запрещенными веществами. Это же и подтвердили его близкие друзья.
Зачем он злоупотреблял? Такой мужик красивый, молодой еще. Почему рядом то никого не нашлось? Почему никто не помогал в этот момент? Я бы об этом сказал Ленке. Ведь у нее в жизни было столько моментов, связанных с ним: хороших, классных. Он действительно очень позитивно и клево выглядел. Я понимаю, что это уже прошлое, перевернутая страница для Лены, но все же…
Я бы тут не уходил в мистику, «черная она вдова» или белая. Я бы поставил вопрос по-другому: «Ленка, Ленка, ты же знала, что происходит». Ну, как так?
И та история с утонувшим мужем… Он на ее глазах уплыл в море, и его больше никто никогда не видел.
«Наталье пришивают лисий хвост, хотя она сама не лиса»
- Модель Наталья Водянова объявила, что нашла сестру, которую ее мама когда-то отдала на удочерение. Но есть подозрение, что это не сестра, а дочь Натальи. А как все на самом деле, на ваш взгляд?
- Я вообще в шоке, откуда у людей эти странные детективные версии? Я объяснял это также своим подписчикам и уже второй день объясняю. Все-таки Водянова находится в статусе действующей миллионерши, женщины, которая заработала миллионы с помощью своей внешности, перебывала на всех обложках «Vogue».
На кой черт ей вообще было скрывать, что молодая женщина, которую она нашла, является ее дочкой? На кой черт нужно было врать, что это ее сестра? Зачем это все?
Ради кого? Ради общественного мнения? Того общественного мнения, которое теперь выдумывает про Водянову всякую небывальщину? Ее надо просто понимать.
Наталья Водянова. Фото: Global Look Press
Я однажды видел Наталью в пустом самолете из Лондона в Москву. Мало того, сфотографировался. Она без проблем позволила сделать селфи. Красивенькая, худенькая, маленькая!
Мне кажется, что Водянова из тех людей, что если бы она и в самом деле искала бы дочку, то сообщила бы об этом: «Я нашла дочь!» У меня в жизни случилась такая история! Да, винюсь, каюсь, было. А тут Наталье пришивают лисий хвост, хотя она сама не лиса. Вот такие у меня аллюзии. Это все неправильно, это все неверно. Тем более статус позволяет уже делать все, что ты хочешь.
«Может, Таня чисто по-женски решила, что этот человек разделит с ней обязанности»
- Ходят слухи, что Татьяна Буланова собирается замуж за бизнесмена на 19 лет младше. Верите ли вы в искренность этого союза?
- Я Татьяне Булановой верю. Не зря же она пела: «Не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой». Она же пела это чувственно, и вся страна плакала. Но теперь вы посмотрите на последние фотографии Тани Булановой и обратите внимание на то, какое количество неумелого фотошопа на ее лице. А все почему?
Потому что сейчас она чувствует себя молодой, задорной, юной и влюбленной. И хочется также и выглядеть! И пусть неумело положен фотошоп на лицо, но Буланова – замечательная женщина. Но не хочется ей быть одной!
Сейчас с концертами то особо не поездишь! На Буланову продать билеты нелегко. Еще в небедное время, до всех этих пертурбаций с нами и страной я был в одном ночном городе.
И организатор концертов, который позвал меня, чтобы я провел мероприятие в его же ночном клубе, мне сообщил, что концерт Успенской прошел из рук вон плохо, Шуфутинского – очень плохо, что такой певец, как Сергей Чумаков, потребовал для себя эскорта и всего на свете, какие-то бесконечные бизнес-перелеты. А билетов на него продалось 33 штуки. Как вы думаете? Вот также и Буланова. Она же тоже из этой когорты.
Татьяна Буланова. Фото: Олег Золото/ КП
Да, это женщина, у которой миллион хитов, узнаваемых песен и шлягеров, но не до концертов… И может быть, Таня чисто по-женски решила, что и этот человек разделит с ней какие-то ее обязанности, быт, где-то что-то оплатит. А если он действительно бизнесмен, а не очередной итальянский муж из Липецка, как у нас было недавно с одной певицей, так он, может быть, вообще и возьмет на себя всю эту лямку, освободит ее.
Татьяне уже немало лет, уже поди не девочка. А гонять по стране туда и назад – это очень тяжелый труд. А тут находится муж, который несет статус бизнесмена. Отлично! Почему бы и нет? Еще и младше. Может быть, он подарит ей еще и какое-то женское счастье? Все может сложиться. И я верю в это, верю.