«У меня нет сильного мужчины»: Лариса Долина - о SHAMANе, Мальдивах и внучке

Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Global Look Press 

Также певица объяснила, в чем секрет успеха певца SHAMANa, и поделилась успехами внучки.

Клип на песню «Встанем», которую певец SHAMAN исполнил в компании Николая Расторгуева, Олега Газманова, Николая Баскова, Зары и других известных артистов эстрады находится в топе трендов YouTube. Так, видео уже набрало больше миллиона просмотров. В записи клипа приняла участие и певица Лариса Долина.

На праздновании дня рождения канала «МУЗ-ТВ» певица рассказала о секрете успеха SHAMANа, идеальном мужчине и своих учениках.

«Я строгая, но справедливая»

- Лариса Александровна, вы преподаете, заведуете кафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры (МГИК). Какой вы преподаватель?

- А это надо спрашивать у студентов, а не у меня.

- Строгая?

- Строгая, но справедливая.

 Лариса Долина и ведущий Александр Еловский. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro 

- То есть второго шанса не даете?

- Даю, но третьего не даю. Они все знают, куда пришли и готовы работать. И не просто работать, а пахать. Есть один-два студента, которых нужно подтолкнуть. Признались в том, что лень их немножко одолела.

Но я сказала, что: «Слово «лень» в вашем лексиконе должно отсутствовать». А для того, чтобы добиться результатов, надо работать.

- Чему вы учите своих студентов в первую очередь?

- Учу правильно извлекать звук, слова, учу правильному русскому языку, чего сейчас не слышу практически ни у кого, особенно у молодежи.

«SHAMAN идет по правильному пути»

- Недавно вы приняли участие в записи песни «Встанем» певца SHAMANa. Сейчас все только и говорят об этом артисте. В чем, на ваш взгляд, секрет его успеха?

- Он очень талантливый парень, харизматичный. Прекрасные песни пишет. Голос просто божественный. И он идет, как мне кажется, по правильному пути. Дай Бог, чтобы не свернул никуда.

- Вы успеваете и блистать на сцене, и преподавать, и сотрудничать с молодыми артистами. А отдыхать когда же?

- Два года не было отпуска. Наконец выбираемся в январе на каникулы на Мальдивы.

- Почему именно туда?

- Я люблю этот край. Там мало народа, голубой океан и белый песок.

«С сильной женщиной должен быть сильный мужчина»

- В прошлом году вы приняли участие в шоу «Дуэты» вместе со своей внучкой Александрой. А еще планируются какие-то совместные работы?

- Вы знаете, у нас это все спонтанно получилось. Возможно, еще что-то выйдет.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Лариса Долина. Фото: Global Look Press 

- Чем увлекается ваша внучка?

- Растет такая актриса. У них специализированная музыкально-актерская школа. И с первого класса они проходят актерское мастерство. Саша, конечно, выросла за пять лет, подросла, как актриса. Я вижу в ней хорошие задатки и желаю, чтобы она определилась в своем выборе и не сворачивала с намеченного пути, чтобы у нее все получилось.

- А кем она хочет стать?

- Певицей.

- Поговорим о личной жизни. Какой мужчина должен быть рядом с вами?

- С сильной женщиной должен быть такой мужчина, который будет сильнее ее. А таких, к сожалению, мало. Поэтому у меня его и нет.

Читайте также