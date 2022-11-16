«У меня нет сильного мужчины»: Лариса Долина - о SHAMANе, Мальдивах и внучке

Клип на песню «Встанем», которую певец SHAMAN исполнил в компании Николая Расторгуева, Олега Газманова, Николая Баскова, Зары и других известных артистов эстрады находится в топе трендов YouTube. Так, видео уже набрало больше миллиона просмотров. В записи клипа приняла участие и певица Лариса Долина.
На праздновании дня рождения канала «МУЗ-ТВ» певица рассказала о секрете успеха SHAMANа, идеальном мужчине и своих учениках.
«Я строгая, но справедливая»
- Лариса Александровна, вы преподаете, заведуете кафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры (МГИК). Какой вы преподаватель?
- А это надо спрашивать у студентов, а не у меня.
- Строгая?
- Строгая, но справедливая.
Лариса Долина и ведущий Александр Еловский. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- То есть второго шанса не даете?
- Даю, но третьего не даю. Они все знают, куда пришли и готовы работать. И не просто работать, а пахать. Есть один-два студента, которых нужно подтолкнуть. Признались в том, что лень их немножко одолела.
Но я сказала, что: «Слово «лень» в вашем лексиконе должно отсутствовать». А для того, чтобы добиться результатов, надо работать.
- Чему вы учите своих студентов в первую очередь?
- Учу правильно извлекать звук, слова, учу правильному русскому языку, чего сейчас не слышу практически ни у кого, особенно у молодежи.
«SHAMAN идет по правильному пути»
- Недавно вы приняли участие в записи песни «Встанем» певца SHAMANa. Сейчас все только и говорят об этом артисте. В чем, на ваш взгляд, секрет его успеха?
- Он очень талантливый парень, харизматичный. Прекрасные песни пишет. Голос просто божественный. И он идет, как мне кажется, по правильному пути. Дай Бог, чтобы не свернул никуда.
- Вы успеваете и блистать на сцене, и преподавать, и сотрудничать с молодыми артистами. А отдыхать когда же?
- Два года не было отпуска. Наконец выбираемся в январе на каникулы на Мальдивы.
- Почему именно туда?
- Я люблю этот край. Там мало народа, голубой океан и белый песок.
«С сильной женщиной должен быть сильный мужчина»
- В прошлом году вы приняли участие в шоу «Дуэты» вместе со своей внучкой Александрой. А еще планируются какие-то совместные работы?
- Вы знаете, у нас это все спонтанно получилось. Возможно, еще что-то выйдет.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Лариса Долина. Фото: Global Look Press
- Чем увлекается ваша внучка?
- Растет такая актриса. У них специализированная музыкально-актерская школа. И с первого класса они проходят актерское мастерство. Саша, конечно, выросла за пять лет, подросла, как актриса. Я вижу в ней хорошие задатки и желаю, чтобы она определилась в своем выборе и не сворачивала с намеченного пути, чтобы у нее все получилось.
- А кем она хочет стать?
- Певицей.
- Поговорим о личной жизни. Какой мужчина должен быть рядом с вами?
- С сильной женщиной должен быть такой мужчина, который будет сильнее ее. А таких, к сожалению, мало. Поэтому у меня его и нет.