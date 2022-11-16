«У меня нет сильного мужчины»: Лариса Долина - о SHAMANе, Мальдивах и внучке

«SHAMAN идет по правильному пути»

- Недавно вы приняли участие в записи песни «Встанем» певца SHAMANa. Сейчас все только и говорят об этом артисте. В чем, на ваш взгляд, секрет его успеха?

- Он очень талантливый парень, харизматичный. Прекрасные песни пишет. Голос просто божественный. И он идет, как мне кажется, по правильному пути. Дай Бог, чтобы не свернул никуда.

- Вы успеваете и блистать на сцене, и преподавать, и сотрудничать с молодыми артистами. А отдыхать когда же?

- Два года не было отпуска. Наконец выбираемся в январе на каникулы на Мальдивы.

- Почему именно туда?

- Я люблю этот край. Там мало народа, голубой океан и белый песок.

«С сильной женщиной должен быть сильный мужчина»

- В прошлом году вы приняли участие в шоу «Дуэты» вместе со своей внучкой Александрой. А еще планируются какие-то совместные работы?

- Вы знаете, у нас это все спонтанно получилось. Возможно, еще что-то выйдет.

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