«Такая реакция приятна. Раскрутка не помешает!»: SHAMAN ответил на жесткий хейт от злопыхателей

SHAMAN

SHAMAN. Фото: Global Look Press

Ярослав Дронов не переживает из-за критики со стороны.

Вместе с популярностью к музыканту Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом SHAMAN, пришел и хейт. Чего только стоила пародия Александра Гудкова на песню «Я русский».

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Комика даже решили привлечь к ответственности за разжигание межнациональной розни. Однако сам SHAMAN только улыбнулся ситуации. Он уверен, что любые разговоры о нем, пусть даже негативные, пойдут только на пользу его имиджу. А время в итоге расставит все точки над «i».

«Для меня они только в плюс. Значит, мои песни цепляют, не оставляют никого равнодушным. К тому же я не только исполнитель, но и автор. Такая реакция на мое творчество мне приятна вдвойне. Еще и дополнительное привлечение внимания. Лишняя раскрутка не помешает!» — сказал певец.

Он считает, что пародия — это своеобразное признание ему в любви.

Источник: Zharamag

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