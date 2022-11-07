«Такая реакция приятна. Раскрутка не помешает!»: SHAMAN ответил на жесткий хейт от злопыхателей

Вместе с популярностью к музыканту Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом SHAMAN, пришел и хейт. Чего только стоила пародия Александра Гудкова на песню «Я русский».

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Комика даже решили привлечь к ответственности за разжигание межнациональной розни. Однако сам SHAMAN только улыбнулся ситуации. Он уверен, что любые разговоры о нем, пусть даже негативные, пойдут только на пользу его имиджу. А время в итоге расставит все точки над «i».