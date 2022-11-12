По-молодежному стильно: Лариса Долина в платье-жакете с эффектом стройности блеснула в Кремле

Накануне в Москве состоялся большой концерт, который был в честь дня рождения «Муз-ТВ». В Кремле собралось множество знаменитостей от Ольги Бузовой до Леры Кудрявцевой. Примечательно, что Долина для такого случая облачилась в платье-жакете на запах, который обладает эффектом стройности.

Белый наряд с принтом дополнили черные ботфорты на шпильке. Артистка собрала волосы в высокий хвост. Ей удалось выгодно подчеркнуть свои достоинства.

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