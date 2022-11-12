По-молодежному стильно: Лариса Долина в платье-жакете с эффектом стройности блеснула в Кремле

Лариса Долина уже много лет строит карьеру на сцене. Она успела завоевать любовь зрителей и уважение коллег. Не так давно певица отметила свое 67-летие. Примечательно, что она преподает в вузе, записывает треки с молодыми исполнителями и появляется на телевизионных шоу.
Примечательно, что Долина постройнела и обновила гардероб. Теперь она все чаще предстает в коротких платьях, а также носит сверкающие наряды. Певица не боится экспериментировать с образами.
Накануне в Москве состоялся большой концерт, который был в честь дня рождения «Муз-ТВ». В Кремле собралось множество знаменитостей от Ольги Бузовой до Леры Кудрявцевой. Примечательно, что Долина для такого случая облачилась в платье-жакете на запах, который обладает эффектом стройности.
Белый наряд с принтом дополнили черные ботфорты на шпильке. Артистка собрала волосы в высокий хвост. Ей удалось выгодно подчеркнуть свои достоинства.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Лариса Александровна. Многие отметили, что молодежный образ ей идет. «Вы прекрасны!», «Костюмы такие интересные, с названиями песни», «С возрастом все цветете», «Какие красивые костюмы», «Вы прям помолодели», «Долина! Вам словно 30 лет», — стали писать пользователи Сети.
Лариса Долина и Александр Еловских. Фото: соцсети звезды