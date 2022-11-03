«Загугли звезду»: побег Собчак, влияние Михалкова, алкоголизм Витаса и стареющая Бузова

Уходящая неделя выдалась богатой на резонансные события. Так, Ксения Собчак уехала из России в Литву после задержания своего коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главного редактора глянцевого издания Tatler Ариана Романовского, обвиненных в вымогательстве.

К тому же в особняке телеведущей прошел обыск, в присутствии ее мужа — режиссера Константина Богомолова. Очевидно, светская дива опасалась, что тоже станет подозреваемой по резонансному делу. Однако, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, статус Ксении Собчак на сегодняшний день — свидетель.

А вот против певца Витаса действительно завели уголовное дело после конфликта в караоке-клубе. В ходе потасовки артист распылил газовый баллончик в лицо одному из посетителей. Медики зафиксировали у пострадавшего химический ожог глаз.

Неспокойно и на «Ледниковом периоде». Блогер Даня Милохин, катавшийся в паре с Евгенией Медведевой, неожиданно для всех объявил, что уходит с проекта, поскольку устал и не видит смысла в дальнейшем участии в шоу. И это при том, что являлся одним из потенциальных победителей проекта.

Однако многие заметили одну закономерность. Даня покинул ледовое шоу практически сразу после слов режиссера Никиты Михалкова, который заявил, что на федеральном канале умиление вызывает «безграмотный овощ», не знавший, что остров Сахалин находится в России. Так известный режиссер отозвался о Милохине.

Все эти темы, а также личную жизнь Ольги Бузовой в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» с нами обсудил известный блогер, экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев.

«Денег у Ксении достаточно, чтобы не пускаться в эти авантюры»

— Что вы думаете об отъезде Ксении Собчак в Литву? На ваш взгляд, виновата ли она в чем-то?

— Я хочу понимать, что произошло здесь и сейчас и почему Ксюша, теряя тапки, побежала. И поверьте, ее моральный образ здесь ни при чем. Человек в беде, во всяком случае она так говорит. Могу ли я прислушаться к Ксении как человек, который много лет с ней проработал бок о бок, денно-нощно, мы встречались на площадке каждый день?! В редкие дни, когда ее не было, мы все по ней скучали, между прочим.