«Загугли звезду»: побег Собчак, влияние Михалкова, алкоголизм Витаса и стареющая Бузова

Уходящая неделя выдалась богатой на резонансные события. Так, Ксения Собчак уехала из России в Литву после задержания своего коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главного редактора глянцевого издания Tatler Ариана Романовского, обвиненных в вымогательстве.
К тому же в особняке телеведущей прошел обыск, в присутствии ее мужа — режиссера Константина Богомолова. Очевидно, светская дива опасалась, что тоже станет подозреваемой по резонансному делу. Однако, как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, статус Ксении Собчак на сегодняшний день — свидетель.
А вот против певца Витаса действительно завели уголовное дело после конфликта в караоке-клубе. В ходе потасовки артист распылил газовый баллончик в лицо одному из посетителей. Медики зафиксировали у пострадавшего химический ожог глаз.
Неспокойно и на «Ледниковом периоде». Блогер Даня Милохин, катавшийся в паре с Евгенией Медведевой, неожиданно для всех объявил, что уходит с проекта, поскольку устал и не видит смысла в дальнейшем участии в шоу. И это при том, что являлся одним из потенциальных победителей проекта.
Однако многие заметили одну закономерность. Даня покинул ледовое шоу практически сразу после слов режиссера Никиты Михалкова, который заявил, что на федеральном канале умиление вызывает «безграмотный овощ», не знавший, что остров Сахалин находится в России. Так известный режиссер отозвался о Милохине.
Все эти темы, а также личную жизнь Ольги Бузовой в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» с нами обсудил известный блогер, экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев.
«Денег у Ксении достаточно, чтобы не пускаться в эти авантюры»
— Что вы думаете об отъезде Ксении Собчак в Литву? На ваш взгляд, виновата ли она в чем-то?
— Я хочу понимать, что произошло здесь и сейчас и почему Ксюша, теряя тапки, побежала. И поверьте, ее моральный образ здесь ни при чем. Человек в беде, во всяком случае она так говорит. Могу ли я прислушаться к Ксении как человек, который много лет с ней проработал бок о бок, денно-нощно, мы встречались на площадке каждый день?! В редкие дни, когда ее не было, мы все по ней скучали, между прочим.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Поэтому я могу говорить о Ксении с точки зрения человеческого подхода. Я не тот человек, который когда-то проходил мимо и мне сказали: «Ой, вот там в 500 метрах от нас только что была Собчак на самокате».
Я человек, который ее хорошо знает, и позвольте мне ее защитить. Я не думаю, что Ксения Собчак нуждалась в деньгах настолько, чтобы заниматься тем, в чем обвинили ее коллег. И мы понимаем, что это такое.
Так вот, я уверен, что средств у нее достаточно, чтобы не пускаться в эти авантюры. Не уверен, что Собчак участвовала бы в этом, еще и памятуя о том, чьи интересы были задеты.
«Критика Михалкова перестала восприниматься как дедовское молчание»
— Почему, на ваш взгляд, Даня Милохин ушел с «Ледникового периода»? Действительно устал, ушел, не справившись с обидой и потоком хейта после заявления Никиты Михалкова или его уход вообще не был добровольным?
— Фиксация Михалкова на молодых артистах известна. Он зачем-то ищет ведьм в стане поп-звезд, среди тех, кто не сможет дать ему отпор. Уход Дани мог случиться именно после этой критики, потому что с какого-то времени критика Михалкова перестала восприниматься как дедовское ворчание. Она действительно может считываться некими медиаменеджерами как призыв к действию.
Никита Сергеевич, мы и рады стараться вам услужить. Вы сказали, что там, Милохин, еще раз? Мы плохо расслышали. Ах, овощ! Полностью с вами согласны! То, что у нас катается такой беленький симпатичненький, вообще ничего не значит. Сейчас мы с ним разберемся. Чего-то еще изволите, Никита Сергеевич?
Даня Милохин и Евгения Медведева на тренировке «Ледникового периода». Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Другой вопрос, почему молчит Милохин. Я бы на его месте не молчал. Видимо, побаивается чего-то. А может, даже не побаивается, он слишком отбитый пацан, а не считает нужным говорить. Для него это не очень важно.
Даня Милохин не то что глупенький, нет, просто многие тяжелые вещи, связанные с его жизнью в детдоме, никому не покажутся райскими. И вообще я считаю, что со стороны деда подобное отношение к внучку или даже к правнучку — это постыдный момент. Я бы не стал так делать. Мне стыдно за Михалкова и уже давно.
«Пусть люди запомнят тебя молодым и красивым»
— Что вы думаете об инциденте с участием Витаса в караоке-клубе?
— Идиот! Я считаю, что Витас идиот! Он идиотничает в силу развязности, какой-то собственной рассобаченности. Концертов нет, это подтвердил его менеджер. Туров тоже. Нет буквально ничего, что могло бы его занять как творческого человека!
Да, у Витаса постоянно проблемы с репертуаром. Этот певец когда-то бегал изображал из себя мальчика с жабрами, а теперь вырос и все, что ему остается, — это напоминать людям, что он это он, распыляя им в лицо газовые баллончики.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Витас. Фото: Global Look Press
Даже несмотря на то что это могла быть какая-то потасовка, все что угодно, что ты вообще делаешь, чувак? Ты и в самом деле считаешь, что если что-то выжрал в измененном состоянии, вынюхал, извиняюсь за мой французский, под чем он там был, этот кукленок, это дает тебе право так себя вести? Что бы ты ни делал, держи себя в руках. Пусть люди запомнят тебя молодым и красивым!
Напоминаю, что несколько лет назад Витас сбил велосипедистку на пешеходной зоне ВДНХ. Еле-еле обошлось без уголовщины. Хулиганство! Безобразие! Это нельзя просто так прощать! В какой-то момент он мог бы нарваться. Это и случилось. Пусть отвечает!
Я думаю, он вжирает, так сказать, по-русски и после этого плохо себя ведет. Ему вообще нельзя притрагиваться к «алкашке».
«Бодливой корове Бог рогов не дал»
— Недавно Ольга Бузова в одном из постов выложила фото, где выделяется ее грудь. Последнее время такие наряды для нее не редкость. Ищет женихов?
— Я думаю, что она уже ничего не ищет. Мне кажется, что ближе к сорока как женщина, как самка она почувствует усталость от поиска. Это раз.
Во-вторых, природа так распорядилась, что женщина в определенном возрасте начинает думать, ну, примерно как Борис Корчевников, — о высоком, о сущем, о Боженьке в душе.
Я думаю, что Оля несколько месяцев, а может, даже десятков месяцев еще это повыкладывает, хотя, конечно, фильтры все забористее. И учитывайте еще фильтр, при котором нет носа. Знаете, пропал нос. Вот нет носа у девки и все! Вот что это такое? Поэтому пусть она еще немножко позабавляется.
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
Конечно, бодливой корове Бог рогов не дал. Это вот история с титьками Ольги Бузовой. Это конкретно про нее. Увы, титек нет, но вот нравится Ольге все в самой себе.
Я помню блуждающие титьки Маши Малиновской: то коровье вымя, то вообще ничего, то средние, то большие. Доктор, который сделал ей операцию, рассказывал мне: «Она сама себе из груди вынула нитки, даже осмотра не дождалась». Это я так, к слову. Дай Бог Машке всего наилучшего!
А возвращаясь к Ольге, титек нет, зато есть что-то другое. Бесконечные съемки, заработки, еще что-то. Ей бы еще немножко бабьего счастья, о котором она все время кряхтит, и было бы вообще замечательно!