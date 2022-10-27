Против популярного артиста возбудили уголовное дело

В четверг, 27 октября, правоохранительные органы возбудили уголовное дело против певца Витаса после нападения на чиновника в столичном караоке.

В данный момент, артист подписал подписку о не выезде, а у пострадавшего, в которого он распылил газовой баллончик, диагностированы химический ожог роговицы и конъюнктивиты обоих глаз.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Витас давно славится взрывным характером. Он уже светился в скандальных хрониках ранее, но тогда конфликты умудрялся «замять».