Кинувший продюсеров «Ледникового периода» Даня Милохин вернулся в Россию

Даня Милохин вновь вернулся в Россию из Дубая. Кинув продюсеров и свою партнершу Евгению Медведеву на «Ледниковом периоде», блогер улетел грустить и думать о жизни в Арабские Эмираты.

Протусовавшись с себе подобными несколько дней, тиктокер опубликовал манифест о том, что он снова дома.

«Возвращаюсь в мир, где нет «Тик-Тока», — оповестил всех Даня.

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Напомним, на прошлой неделе Милохин объявил, что покидает проект «Ледниковый период», так как… устал. Блогер таким образом подставил команду шоу и свою партнершу Женю Медведеву.

Сейчас фигуристке ищут замену. Много актеров пробуются на эту вакансию, но пока никого не утвердили.