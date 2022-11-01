«Была неприкасаемой, а стала жалкой»: Кушанашвили припечатал Собчак

Общественность уже который день с интересом обсуждает скандал вокруг Ксении Собчак, которая сбежала в Литву после того, как ее коммерческий директор был задержан по обвинению в вымогательстве.

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Одним из тех, кто раскритиковал журналистку, стал Отар Кушанашвили. Телеведущий, который и раньше частенько отчитывал звезду, на этот раз совсем не стал сдерживать негативные эмоции.