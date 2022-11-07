«Пока у меня все стоит и нормально работает»: Шура – о детях, ипотеке и хитах 90-х

Когда-то песня певца Шуры (Александра Медведева) «Твори добро», написанная больше 20 лет назад, даже вошла в казахстанский учебник по самопознанию. Составители издания объяснили свой выбор тем, что композиция ориентирована на нравственные ценности и несет позитивное звучание. По словам Шуры, сегодня его хит и другие старые песни снова в тренде. И их с удовольствием перепевают молодые исполнители.
Об этом артист рассказал журналистам в кулуарах концерта «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты», а также о своем режиме питания, новой квартире и участии в шоу «Маска. Танцы».
«Молодежи надоело петь всякую фигню»
- Как вы думаете, почему песни 90-х и 2000-х до сих пор популярны?
- Я лично в тренде всегда, сам для себя. Вот так работаю и еще отказываю кому-то. А почему существует тренд на те песни?
Потому что молодежи надоело петь всякую фигню, и сейчас они перепевают наши хиты. Старые песни уже отработаны. И лучше взять и перепеть их, чем писать новые и внедрять их в мозги.
- Хотели бы записать с кем-нибудь из молодежи дуэт?
- Ни с кем, хотя многие предлагают. Мне хватает того, что делаю я. Но будет что-то, я не могу сейчас вам открывать все тайны. А чтобы бегать и искать, с кем мне записать дуэт, такого нет. Мы с Ларисой Долиной об этом говорили.
Мы послушаем молодых, полюбим, дадим советы, но они же не любят наших советов. Все же уже гениальные и хитрожопые.
Я многих люблю, например, Анну Asti, Zivert, Ваню Дмитриенко. Он не только талантливый, но и бошковитый. А я очень люблю людей, у которых подкован русский язык, которые по-русски хорошо разговаривают. Пацан очень классный.
Ну, может, если он мне позволит: «Саш, давай дуэт запишем»… Но я не думаю, что это кому-то надо. Ни ему, ни мне.
Шура. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Вы ничуть не уступаете молодым, недавно вот приняли участие в шоу «Маска. Танцы»? Расстроились, когда вас рассекретили?
- Расстроился, честно скажу. Ну, какой нафиг из меня танцор? Вы же видите, я вправо, влево – слава Богу и все!
- А почему вообще тогда согласились на участие?
- Потому что я не могу отказать такому проекту и «Вайт. Медиа». Это мои друзья.
«Гуляю с собакой по три часа в день»
- Как вам удается так хорошо выглядеть?
- Жрать надо меньше после шести (Смеется). Я завел собаку породы чихуахуа, гуляю с ней по три часа в день. В девять часов утра она будит, смотрит на меня – надо идти. И неважно, во сколько ты лег спать накануне. Пешие прогулки помогают, стимулируют немножко.
- Может, все же отказываете себе в чем-то?
- Я никогда себе ни в чем не отказываю, поэтому и отрезал желудок. Когда это случилось, я три месяца ел детское питание, поскольку другое он просто не принимал. Сейчас же люблю вкусно пожрать.
- И даже ночью встаете, чтобы подкрепиться?
- Ночью просто встаю и жру. Нормально.
- А какие у вас еще вредные привычки?
- Я обожаю курить кальян. Он у меня в райдере.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Шура. Фото: Global Look Press
- Кстати, о райдере. Говорят, в 90-е годы артисты сталкивались со всякими ужасами на гастролях: недобросовестными организаторами концертов, неотапливаемыми помещениями и даже тараканами. С вами было также?
- Нет, у меня такого не было. Я к гастролям отношусь серьезно. Если что-то не то, то я вынесу организаторам мозг. У меня номера всегда были крутые, классные. Не, не, не.
Единственное условие, которое я выдвигал, - весь мой коллектив питается там же, где и я, и там же живет. Все мои живут со мной. Я никогда не говорю «я», потому что всегда это мы. Все участники моей команды равноценны.
- А можете припомнить какие-то забавные случаи, связанные с фанатами?
- У меня каждый день забавные случаи. Они догоняют меня на моем массиве, я кепку вниз и вперед, бегу.
- А соседи знают, кто живет рядом с ними?
- Конечно. Весь район знает, с кем они живут, и никто больше ко мне не подходит и не фотографируется. Все здороваются. Хотя первый год – да. У нас вообще район замечательный.
«А ремонт мне сделает какой-нибудь канал»
- Будете делать ремонт в квартире, которую недавно приобрели?
- В какой квартире? У меня ипотека. Мне только ключи отдали. Я пока еще туда не вселяюсь, никуда не переезжаю, буду жить на съемной.
- Ну, хотя бы о дизайне задумывались?
- Девочки, все узнаете. Пока нет, ничего не планирую. Я живу в съемной квартире, моя собака привыкла. А для меня это сейчас самое главное. Ребенок – это моя собака.
- Но все-таки, а что с ремонтом?
- А ремонт мне сделает какой-нибудь канал. Вот какой захочу, такой и сделают.
- Прямо подарок. Кстати, вы обычно организовываете свои дни рождения?
- Я много лет организовывал их, но сейчас не вижу в этом никакой надобности. 20 мая у меня будет день рождения. Я не собираюсь делать никакой банкет.
Последние два года Сережа Жуков по широте своей души накрывает мне стол в «Руки вверх бар». И туда мы приглашаем своих друзей.
Шура. Фото: Global Look Press
- А бывали ли какие-то форс-мажоры во время празднования?
- Всегда какие-то форс-мажоры. А с тортом вечно случается какая-то фигня. То мне друзья засунут свечки, которые дуть нельзя, а они только горят. Хорошо, что у меня волос нет. Так что всякое бывает, да.
- Как сейчас поживает ваша мама?
- Шикарно, с мамой все хорошо. Она шлет мне смски каждое утро: «Саша, как дела?», а уже потом я перезваниваю.
- Недавно вы в своем сторис показали, как дарите какой-то девочке подсолнух. Многие подумали, что из вас вышел бы хороший отец…
- Подсолнух я подарил своей крестнице. Ну, какой из меня отец? Давайте ипотека сначала, а потом – дети. Пока у меня еще все стоит и нормально работает.