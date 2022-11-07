«Пока у меня все стоит и нормально работает»: Шура – о детях, ипотеке и хитах 90-х

Когда-то песня певца Шуры (Александра Медведева) «Твори добро», написанная больше 20 лет назад, даже вошла в казахстанский учебник по самопознанию. Составители издания объяснили свой выбор тем, что композиция ориентирована на нравственные ценности и несет позитивное звучание. По словам Шуры, сегодня его хит и другие старые песни снова в тренде. И их с удовольствием перепевают молодые исполнители.

Об этом артист рассказал журналистам в кулуарах концерта «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты», а также о своем режиме питания, новой квартире и участии в шоу «Маска. Танцы».

«Молодежи надоело петь всякую фигню»

- Как вы думаете, почему песни 90-х и 2000-х до сих пор популярны?

- Я лично в тренде всегда, сам для себя. Вот так работаю и еще отказываю кому-то. А почему существует тренд на те песни?

Потому что молодежи надоело петь всякую фигню, и сейчас они перепевают наши хиты. Старые песни уже отработаны. И лучше взять и перепеть их, чем писать новые и внедрять их в мозги.

- Хотели бы записать с кем-нибудь из молодежи дуэт?

- Ни с кем, хотя многие предлагают. Мне хватает того, что делаю я. Но будет что-то, я не могу сейчас вам открывать все тайны. А чтобы бегать и искать, с кем мне записать дуэт, такого нет. Мы с Ларисой Долиной об этом говорили.

Мы послушаем молодых, полюбим, дадим советы, но они же не любят наших советов. Все же уже гениальные и хитрожопые.

Я многих люблю, например, Анну Asti, Zivert, Ваню Дмитриенко. Он не только талантливый, но и бошковитый. А я очень люблю людей, у которых подкован русский язык, которые по-русски хорошо разговаривают. Пацан очень классный.

Ну, может, если он мне позволит: «Саш, давай дуэт запишем»… Но я не думаю, что это кому-то надо. Ни ему, ни мне.