Возвращение Влада Сташевского и громкие «нетленки» 90-х: концерт «Золотые хиты Муз-ТВ» выйдет в эфир

30 октября в московском концертном зале Music Media Dome состоялся масштабный концерт «Золотые хиты Муз-ТВ». Более 30 звезд разных десятилетий вновь громко заявили о себе и погрузили гостей в атмосферу приятной ностальгии своими хитами из 90-х и «нулевых». Теперь и телезрители смогут насладиться этим шоу — телеверсию концерта покажут на «Муз-ТВ» в двух частях: 4 ноября в 19:00 и 5 ноября в 18:20 по московскому времени.

В течение четырехчасового нон-стопа танцевальное настроение толпе задавали: Шура, «На-На», «Вирус», «Демо», Акула, «Город 312», Наталия Гулькина, Стас Костюшкин, «Лицей», «Отпетые мошенники», Reflex, Дмитрий Маликов, «Братья Грим», Митя Фомин, «Непара», 5sta Family, золотой состав группы «Стрелки», «Моральный кодекс», «Блестящие», Юлия Савичева, Катя Лель, Алиса Мон, Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин, «Инфинити», Данко, Доминик Джокер и диджей Katya Guseva.

Впервые за долгое время на публике появился Влад Сташевский с хитами «Любовь здесь больше не живет» и «Я не буду тебя больше ждать», а в кульминации вечера зрители услышали душевный голос легенды отечественного рока, лидера группы «Смысловые Галлюцинации» Сергея Бобунца.

«Правда в том, что человек привыкает к тому, что его светлые воспоминания всегда связаны с молодостью, как ни крути, ностальгия — самое сильное чувство. Но есть еще такой момент, что все-таки хороших песен было больше, и мы можем их петь спустя годы. И даже то, что казалось нам тогда, двадцать лет назад, немножко смешным и наивным, сейчас кажется, так это уровень вообще, на самом деле, неплохо», — поделился мыслями Сергей Бобунец.

«Эта музыка все время была популярна. Чуть-чуть было какое-то затишье, а потом уже начали исполнять в стиле 90-х, тот же Билан, Бузова и еще ряд исполнителей. Это появилось уже лет пять назад. Единственное, почему я абсолютно уверена, что эта музыка никогда не выйдет из моды, потому что она живая, мелодичная, у нее есть классные слова. Она в русском стиле, простая и понятная среднестатистическому слушателю», — добавила Наталия Гулькина.

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