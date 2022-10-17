«Ноги ставлю на каблуках как она»: певец Шура заявил о связи с Аллой Пугачевой

На телеканале СТС в минувшее воскресенье, 16 октября, вышел в эфир второй выпуск нового шоу «Маска. Танцы». В его финале был разоблачен Попкорн, в костюме которого оказался певец Шура.

Вокалист дал понять, что раздосадован тем, что ему пришлось первому покинуть проект. В своем разоблачении Шура обвинил Тимура Родригеза, который слишком хорошо знает Шуру, поскольку несколько раз пародировал его.

К тому же Шуре не удалось запрятать свою яркую индивидуальность и схожесть с самой Аллой Пугачевой.

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