«Ноги ставлю на каблуках как она»: певец Шура заявил о связи с Аллой Пугачевой

На телеканале СТС в минувшее воскресенье, 16 октября, вышел в эфир второй выпуск нового шоу «Маска. Танцы». В его финале был разоблачен Попкорн, в костюме которого оказался певец Шура.
Вокалист дал понять, что раздосадован тем, что ему пришлось первому покинуть проект. В своем разоблачении Шура обвинил Тимура Родригеза, который слишком хорошо знает Шуру, поскольку несколько раз пародировал его.
К тому же Шуре не удалось запрятать свою яркую индивидуальность и схожесть с самой Аллой Пугачевой.
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«Просто Родригез достал уже со своим угадыванием. Он меня не один раз делал как Шуру в разных шоу. Он конкретно знает, как я двигаюсь. Он меня очень хорошо изучил. И как я ноги ставлю на каблуках как Пугачева. Мне было обидно. Только вышел на сцену, Родригез начал говорить, что это я. Вот, елки-палки, ну как же! Ну было круто поучаствовать, безусловно. Я всех люблю. Справедливо, что ребята отгадали и я ушел», — высказался певец Шура.
Певец Шура в маске Попкорна. Фото: кадр программы
По материалам «СтарХита».