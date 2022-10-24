«Было много крови»: Наталья Подольская – о травме на «Ледниковом периоде», терпении мужа и отношениях с Дмитрием Соловьевым

Еще одна интересная пара проекта «Ледниковый период. Снова вместе» на Первом канале - Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев. В прошлые два года Дмитрий катался с эпатажными ведущими Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной и невольно попадал в эпицентр внимания прессы и под горячую руку хейтеров. В этот раз в партнерши ему досталась спокойная Наталья Подольская, которая практически не дает СМИ и критикам пищу для разговоров.

Хорошая жена, счастливая мама, трудолюбивая певица, она молча делает свое дело, не оглядываясь ни на чье мнение. Хотя недавно Наталья все же заставила поклонников и журналистов поволноваться.

Во время ледовых тренировок певица получила серьезную травму. Подробнее об этом, а также о своем партнере по шоу и отношению мужа к ее участию в «Ледниковом периоде» Наталья Подольская рассказала в небольшом интервью Teleprogramma.pro

«Вся остальная жизнь будто поставлена на паузу»

- Наталья, не могу не спросить о вашей травме. Как это все случилось?

- Травму я получила в первые же дни тренировок. Рассекла подбородок в трех местах, его зашивали. Когда это произошло, было много крови.

Но я даже не успела испугаться, так это случилось быстро, мгновенно. Три недели я ходила с пластырем на подбородке, правда, невидимым, который никто не замечал. Теперь же меня ничего не беспокоит.