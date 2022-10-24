«Было много крови»: Наталья Подольская – о травме на «Ледниковом периоде», терпении мужа и отношениях с Дмитрием Соловьевым

Еще одна интересная пара проекта «Ледниковый период. Снова вместе» на Первом канале - Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев. В прошлые два года Дмитрий катался с эпатажными ведущими Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной и невольно попадал в эпицентр внимания прессы и под горячую руку хейтеров. В этот раз в партнерши ему досталась спокойная Наталья Подольская, которая практически не дает СМИ и критикам пищу для разговоров.
Хорошая жена, счастливая мама, трудолюбивая певица, она молча делает свое дело, не оглядываясь ни на чье мнение. Хотя недавно Наталья все же заставила поклонников и журналистов поволноваться.
Во время ледовых тренировок певица получила серьезную травму. Подробнее об этом, а также о своем партнере по шоу и отношению мужа к ее участию в «Ледниковом периоде» Наталья Подольская рассказала в небольшом интервью Teleprogramma.pro
«Вся остальная жизнь будто поставлена на паузу»
- Наталья, не могу не спросить о вашей травме. Как это все случилось?
- Травму я получила в первые же дни тренировок. Рассекла подбородок в трех местах, его зашивали. Когда это произошло, было много крови.
Но я даже не успела испугаться, так это случилось быстро, мгновенно. Три недели я ходила с пластырем на подбородке, правда, невидимым, который никто не замечал. Теперь же меня ничего не беспокоит.
Наталья Подольская и Дмитрий Соловьев на съемках шоу «Ледниковый период. Снова вместе». Фото: Global Look Press
- Как вам удается сочетать тренировки, сцену и семью?
- Я больше ничего не успеваю – только тренироваться. Вся остальная жизнь как будто поставлена на паузу. Мы каждый день тренируемся. Условия графика съемок очень суровы, потому что мы снимаем сразу по две передачи. То есть мы готовим за неделю два номера. Если честно, даже олимпийские чемпионы жалуются на такой режим. А что уж говорить о нас?
Но все равно мы пытаемся получить эмоции, удовольствие, радость, найти какие-то шаги, чтобы передать чувства.
- А на детей времени хватает?
- Вот сейчас с вами попрощаюсь, лечу домой, чтобы успеть уложить их спать.
«Володя поддерживает меня как всегда»
- Как относится к вашему участию в «Ледниковом периоде» ваш муж Владимир Пресняков?
- Володя, конечно, - просто необыкновенный человек, муж. Он видит, что мне тяжело. Другой бы сказал: «Зачем ты в это ввязалась? Бросай». Он этого не говорит, а терпит мое постоянное отсутствие. Поддерживает меня как всегда.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Global Look Press
- А как складываются ваши отношения с Дмитрием Соловьевым?
- Честно говоря, мы с Димой привыкаем друг к другу. Это тоже процесс, который не может произойти за одну секунду. Но мне Дима очень нравится. Он олимпийский чемпион, великолепно катается, с чувством юмора, прекрасно выглядит. Но все равно любой контакт с человеком, взаимоотношения требуют времени. А в этот раз на «Ледниковом периоде» его очень мало.
- Что у вас происходит в творчестве?
- Сегодня отдала аранжировщику в разработку новую песню.