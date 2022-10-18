«Лицом об лед»: Подольская получила травму на «Ледниковом периоде»

Наталья Подольская участвует в новом сезоне популярного шоу Первого канала «Ледниковый период». Певица выступает в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым.
Однако не всегда все идет так, как можно запланировать. Фигурное катание — травмоопасный вид спорта, и герои часто получают травмы. Что и произошло на репетиции у Подольской — она упала и ударилась лицом об лед.
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«Рассечение подбородка, три шва. Это было в самом начале проекта», — поделилась Подольская с журналистами.
Несмотря на боль, Подольская продолжила выступать на льду. Хочется пожелать удачи певице!