«Лицом об лед»: Подольская получила травму на «Ледниковом периоде»

Наталья Подольская участвует в новом сезоне популярного шоу Первого канала «Ледниковый период». Певица выступает в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым.

Однако не всегда все идет так, как можно запланировать. Фигурное катание — травмоопасный вид спорта, и герои часто получают травмы. Что и произошло на репетиции у Подольской — она упала и ударилась лицом об лед.