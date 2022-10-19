Алла Михеева рассказала, где сейчас на самом деле находится Иван Ургант

Одной из самых эффектных пар шоу «Ледниковый период. Снова вместе» является пара Алла Михеева — Иван Букин. Эксцентричную и непосредственную Аллу зрители проекта помнят еще по 2014 году, когда она каталась в тандеме с Максимом Марининым. Затем Алла и сама была ведущей этой передачи.

И вот Алла Михеева снова вернулась на лед в качестве участницы. На встрече с журналистами Алла и Иван рассказали об отношениях друг с другом, хейтерах и работе с Иваном Ургантом.

«Нас тянуло друг к другу»

— Татьяна Тарасова вернулась в судейское кресло. Что бы вы хотели ей сказать?

Иван Букин: — Я безумно люблю этого человека. Мне хочется пожелать, чтобы Татьяна Анатольевна всегда была с нами. Мы очень ее ждем.

Алла Михеева: — И желаем ей здоровья! Я не знаю, что Татьяна Анатольевна прошла с Ваней, но со мной она прошла «Ледниковый период» в 2014 году. Вначале она ставила строгие оценки. Даже 5,9 — 6,0 от Татьяны Тарасовой было невероятным счастьем. Сейчас, конечно, хочется оправдать ее доверие, потому что Ванечку Букина она тоже любит, как и меня.