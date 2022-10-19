Алла Михеева рассказала, где сейчас на самом деле находится Иван Ургант

Одной из самых эффектных пар шоу «Ледниковый период. Снова вместе» является пара Алла Михеева — Иван Букин. Эксцентричную и непосредственную Аллу зрители проекта помнят еще по 2014 году, когда она каталась в тандеме с Максимом Марининым. Затем Алла и сама была ведущей этой передачи.
И вот Алла Михеева снова вернулась на лед в качестве участницы. На встрече с журналистами Алла и Иван рассказали об отношениях друг с другом, хейтерах и работе с Иваном Ургантом.
«Нас тянуло друг к другу»
— Татьяна Тарасова вернулась в судейское кресло. Что бы вы хотели ей сказать?
Иван Букин: — Я безумно люблю этого человека. Мне хочется пожелать, чтобы Татьяна Анатольевна всегда была с нами. Мы очень ее ждем.
Алла Михеева: — И желаем ей здоровья! Я не знаю, что Татьяна Анатольевна прошла с Ваней, но со мной она прошла «Ледниковый период» в 2014 году. Вначале она ставила строгие оценки. Даже 5,9 — 6,0 от Татьяны Тарасовой было невероятным счастьем. Сейчас, конечно, хочется оправдать ее доверие, потому что Ванечку Букина она тоже любит, как и меня.
Алла Михеева и Иван Букин на шоу «Ледниковый период». Фото: Первый канал
— Как появилась ваша пара?
— Алла Михеева: — Вначале нас обоих таскали по разным партнерам. И до последнего мы не знали, кто кому будет принадлежать. Я помню, когда Рома Костомаров захотел со мной кататься, я уговаривала Илью: «Пожалуйста, я люблю его как друга и не хочу портить дружбу, катаясь с ним». А до этого у меня было полторы минуточки проката с Ваней.
Иван Букин: — Реально это были полторы минуты, мы покатались…
Алла Михеева: — Потому что для Вани планировали другую партнершу.
Иван Букин: — Ну, мы и разошлись по разным углам.
Алла Михеева: — А нас уже тянуло друг к другу. И я сказала: «Ванечка вроде бы норм».
Иван Букин: — Мне не давали особого выбора. Но когда мне подруга написала: «Ты катаешься с Аллой», я очень обрадовался, потому что видел их «Ледниковый период» с Максимом Марининым. И вообще, я люблю таких позитивных, жизнерадостных, веселых людей. Алла — прекрасный человек, с ней всегда смешно и весело. Очень крутая Алла Михеева!
Алла Михеева: — Очень крутой Ванечка Букин!
— Алла, вы раньше видели выступления Ивана на льду?
— Вы посмотрите мой инстаграм. Я вообще фанат Олимпиады. Я вела блог Пекинской Олимпиады, знаю всех наших фигуристов. И с Камилой Валиевой мы дружим, я ее поддерживаю. Я то кайфанула, когда узнала, что буду кататься с Ванечкой, за которого болела, потому что пара Александра Степанова — Иван Букин — самая красивая. Посмотрите их ролики на YouTube, это просто топ.
— Сколько времени вы проводите на льду во время тренировок?
Иван Букин: — Меньше четырех часов мы на льду не проводим, потому что работы много. Проект достаточно тяжелый, здесь уже все профессионалы. Можно сказать, из непрофессионалов все профессионалы. И, конечно, нет времени просто прийти, расслабиться, поржать, хотя мы все равно успеваем.
Алла Михеева: — Приходите на наши первые тренировки после прокатов. Вот там нам весело. Нам и потом, к сожалению, весело.
«А Алина вообще ветеран»
— Алла, каково это, когда у тебя берут интервью Алина Загитова и Анна Щербакова?
— Да классно. Я с Анечкой в жюри КВН недавно была. Еще не начался «Ледниковый период», она первый раз пришла в жюри. Я сказала: «Так, Аня, собралась». Она у нас снималась в «Вечернем Урганте». Должен был выйти эфир с ее участием, но, к сожалению, не вышел. Анечку я знаю, люблю, она классная. И посмотрите, как хорошо справляется с ролью ведущей. А Алина вообще ветеран.
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Алла Михеева. Фото: Global Look Press
— Вы и сами были ведущей «Ледникового периода». А сейчас даете девчонкам советы?
— Да, я всегда поддерживаю и Алину, и Аню. Аня в наш третий прокат говорила: «Я переживаю, переживаю». А я ей ответила: «Ты уже третью передачу ведешь. У тебя все прекрасно». У меня с девчонками все хорошо.
«С Иваном Ургантом мы ведем вместе корпоративы»
— А как вы относитесь к тому, что Алину и Аню критикуют в Сети как ведущих?
- Кто их критикует? Я не знаю, лично у меня нет хейтеров. Я их сразу в блок ставлю. У меня на YouTube была офигенная передача, а на сайте я читала негативные комментарии.
Причем реально это были все фейки, потому что у этих людей там ноль целых ноль десятых подписчиков. Как начали меня хейтить, так я их всех забанила! Мне было нечего делать, я просто сидела и всех банила — по 20 человек в минуту. Поэтому я их и не вижу. На критиков не следует обращать внимания, а просто игнорировать их и банить.
У меня есть постоянные подписчики. И если они напишут, что у Алины Загитовой что-то не так, то, конечно, я им выскажу.
Алла Михеева и Иван Ургант в шоу «Вечерний Ургант»
— Вы общаетесь сейчас с Иваном Ургантом?
— Конечно, мы ведем и корпоративы вместе. И все у нас хорошо. Он в Москве, все замечательно, все прекрасно. Несколько раз выкладывала с Иваном Андреевичем фотки в «Инстаграме», но никто их не видит.