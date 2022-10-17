«Старые жабы»: Садальский не постеснялся в выражениях, критикуя «Ледниковый период»

Актер Станислав Садальский давно ведет блоги в Сети и часто высказывается на злобу дня. Также звезда активно отслеживает эфиры Первого канала и делится мнением по поводу увиденного.

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Не спуская вожжи с передачи «Сегодня вечером» и ее ведущего Николая Цискаридзе, Садальский на сей раз прошелся по новому «Ледниковому периоду», сезон которого стартовал в минувшие выходные. Актеру не угодили ни молодые чемпионки-ведущие Алина Загитова и Анна Щербакова, ни уважаемые члены жюри, ни цвет волос Дани Милохина.