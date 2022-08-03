Зачем? Нигде больше тряпок нет? Михеева показала огромные очереди в H&M, открывшейся для россиян

Интересную распродажу устроил бренд H&M в России. Обычно под этим словом подразумеваются скидки, однако компания решила просто реализовать остатки товара на складах по старой цене.

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Тем не менее, даже на таких условиях россияне стоят толпами возле временно открывшихся торговых точек, мечтая прикупить заветные тряпочки, которые мало чем отличаются и по цене, и по качеству, и по дизайну от тех, что спокойно продаются в соседних отделах.