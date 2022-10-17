Челку вытянула, волосы небрежно схватила на макушке: Пугачева в новом стильном образе предстала в Тель-Авиве

Алла Пугачева засветилась на концерте Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве. Звезда вышла в свет в черном костюме с белой свободной рубахой, которая придавала ее образу расслабленности.

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Примадонна необычно для себя уложила волосы. Традиционно народная артистка предпочитает их распускать, либо вообще прикреплять шиньоны и примерять парики.