«Молочников ничего путного не поставил»: Шахназаров - об уехавшем в США режиссере

Как отметил Шахназаров, Молочников еще в своем интервью «прошелся» по Богомолову. «У Богомолова - хитрожопая позиция. Он ее просто не выносит на публику. У меня вопрос к Молочникову? Почему ты в Америке не ставишь. Ты там не нужен. Тебя к театру американскому близко не подпустят. Приятно быть бездарем и зарабатывать деньги здесь, а потом хвастаться. Он говорит: «Я уродую их классику, потому что у меня мощные покровители», - заявил Шахназаров.

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Напомним, что Александр Молочников уехал в Америку. Недавно он признался, что женился и вскоре развелся с артисткой Екатериной Варнавой.