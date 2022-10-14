«Счет на 15 тысяч долларов за три дня в клинике»: Рустам Солнцев в шоке от стоимости лечения собаки в США

Бывший участник телепроекта «Дом-2», недавно переехавший в США, едва не потерял своего четвероногого друга. Двухлетний кобель бультерьера по кличке Рорри что-то съел на улице и в результате очутился на операционном столе.

Сейчас Рорик уже идет на поправку, а сам Рустам приходит в себя после того, как увидел счет из ветеринарной клиники.

«Бил (счет) на 15 тысяч долларов — за три дня в клинике — это великолепно, но как он плакал и жаловался, когда я его проведывал, у меня сердце разрывалось».

Солнцев известен своей любовью к животным. Он перевез из Москвы в Лос-Анджелес своих собак Рорри и Пифа. Уже в Штатах к ним добавился третий пес — Пушкин.

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