«Счет на 15 тысяч долларов за три дня в клинике»: Рустам Солнцев в шоке от стоимости лечения собаки в США

Бывший участник телепроекта «Дом-2», недавно переехавший в США, едва не потерял своего четвероногого друга. Двухлетний кобель бультерьера по кличке Рорри что-то съел на улице и в результате очутился на операционном столе.
Сейчас Рорик уже идет на поправку, а сам Рустам приходит в себя после того, как увидел счет из ветеринарной клиники.
«Бил (счет) на 15 тысяч долларов — за три дня в клинике — это великолепно, но как он плакал и жаловался, когда я его проведывал, у меня сердце разрывалось».
Солнцев известен своей любовью к животным. Он перевез из Москвы в Лос-Анджелес своих собак Рорри и Пифа. Уже в Штатах к ним добавился третий пес — Пушкин.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, что недавно Солнцев не на шутку сцепился в Сети с Ксенией Бородиной. Он обвинил телеведущую в оказании интим-услуг за деньги и в употреблении наркотических веществ. Та, в свою очередь, рассказала, что Солнцев на проекте «Дом-2» воровал колбасу у других участников. И заявила, что Солнцев гомосексуалист, но боится в этом признаться.