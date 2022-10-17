Мария Горбань – о роли ведущей в шоу «Маска. Танцы» и мужской поддержке

Недавно зрители канала СТС познакомились с новым шоу «Маска. Танцы». От вокального проекта «Маска» он отличается тем, что в нем участники, скрывающие свои лица под масками, не поют, а танцуют. И этот фактор вносит свои сложности в работу жюри.
Однако представители судейской коллегии проекта не боятся никаких вызовов и с воодушевлением принимают их. Актриса Мария Горбань, известная по ролям в фильмах и сериалах «Кухня», «Лондонград», «Проект Анна Николаевна -2» - одна из смельчаков в этой команде.
Журналистам Мария рассказала о своих догадках и трудностях в новой роли.
«Маски совершенно не похожи на тех людей, которых я подозревала»
- Мария, как вам роль ведущей?
- Когда я первый раз услышала свой голос в микрофон, мне было так странно. Сергей Светлаков это заметил, стал меня поддерживать. Спасибо огромное ребятам за поддержку!
Это все безумно интересно. Но в какой-то момент ты забываешь о том, что ты член жюри и должен улыбаться, танцевать, хлопать. Нужно все равно как-то держать лицо, но начинаешь щурится, пытаться угадать, всеми силами стремишься раскусить того, кто под маской.
Поэтому в первую очередь нужно расслабиться и получить удовольствие. Все равно всех не угадаешь. И все, о чем я думала и гадала, в итоге оказалось ерундой, потому что потом посмотрела эти Маски по телевизору и оказалось, что они совершенно не похожи на тех людей, которых я упоминала.
Мария Горбань в составе жюри. Фото: канал СТС
- Вы уже кого-то подозреваете?
- Да многих. Я совсем не говорила про актеров, потому что все-таки мне казалось, что будет больше людей из шоу-бизнеса. Я называла имена Волочковой, Аниты Цой, рассматривалось много разных вариантов.
Но сегодня я буду все-таки называть своих партнеров по площадке. Если честно, я подумала, что здесь будут Лена Подкаминская, Оля Кузьмина, потому что они хорошо танцуют.
Я думаю, что они здесь, жду их и буду каждой Маске говорить: «Вы Лена Подкаминская? Вы Оля Кузьмина?» Уверена, что нас удивят танцами и очень яркими красивыми костюмами. Если честно, я бы в таких масках ничего не станцевала. Хотя я хорошо двигаюсь, у меня неплохая пластика, но что-то выучить для меня – это большая проблема.
А тут и яркий свет, и эти маски. А в них нужно дышать, танцевать, ребятам я желаю удачи.
«По голосу все гораздо проще определить»
- Вы раньше смотрели вокальную «Маску»?
- Я посмотрела, когда меня об этом попросили, потому что до этого момента я ничего не знала и не понимала. Но в итоге посмотрела и поняла, что это классно. Мне кажется, что по голосу гораздо проще определить.
Потому что по танцам сделать это практически нереально.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Мария Горбань. Фото: канал СТС
- Вам вообще комфортно в роли ведущей?
- Комфортно, потому что меня поддерживают такие потрясающие мужчины. Я сначала мало говорила, а потом полностью включилась в этот процесс. И получаю большое удовольствие от него!