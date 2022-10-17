Мария Горбань – о роли ведущей в шоу «Маска. Танцы» и мужской поддержке

Недавно зрители канала СТС познакомились с новым шоу «Маска. Танцы». От вокального проекта «Маска» он отличается тем, что в нем участники, скрывающие свои лица под масками, не поют, а танцуют. И этот фактор вносит свои сложности в работу жюри.

Однако представители судейской коллегии проекта не боятся никаких вызовов и с воодушевлением принимают их. Актриса Мария Горбань, известная по ролям в фильмах и сериалах «Кухня», «Лондонград», «Проект Анна Николаевна -2» - одна из смельчаков в этой команде.

Журналистам Мария рассказала о своих догадках и трудностях в новой роли.

«Маски совершенно не похожи на тех людей, которых я подозревала»

- Мария, как вам роль ведущей?

- Когда я первый раз услышала свой голос в микрофон, мне было так странно. Сергей Светлаков это заметил, стал меня поддерживать. Спасибо огромное ребятам за поддержку!

Это все безумно интересно. Но в какой-то момент ты забываешь о том, что ты член жюри и должен улыбаться, танцевать, хлопать. Нужно все равно как-то держать лицо, но начинаешь щурится, пытаться угадать, всеми силами стремишься раскусить того, кто под маской.

Поэтому в первую очередь нужно расслабиться и получить удовольствие. Все равно всех не угадаешь. И все, о чем я думала и гадала, в итоге оказалось ерундой, потому что потом посмотрела эти Маски по телевизору и оказалось, что они совершенно не похожи на тех людей, которых я упоминала.