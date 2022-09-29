Теперь они танцуют! СТС соединит «Маску» и «Танцы» в один проект

Вечером 9 октября на канале СТС стартует новое развлекательное шоу «Маска. Танцы», в котором за одним судейским столом встретятся Сергей Светлаков, Егор Дружинин, Клава Кока и Тимур Родригез. Кто станет пятым членом жюри и ведущим, телезрители узнают во время эфира.

Как становится понятно из названия, судьям в очередной раз придется отгадать, кто скрывается под маской, только теперь участники будут не петь, а танцевать.

«Все будет сделано так, чтобы нас запутать. И здесь большой вопрос, кто на самом деле будет чувствовать себя соревнующимся — конкурсанты или члены жюри, — комментирует Егор Дружинин. — Думаю, самым проницательным будет Тимур, который уже сорвал не одну маску и многих знает лично».

«Все-таки вокальные интонации могут выдать человека. И теперь я даже не представляю, за что зацепиться. Но еще интереснее, как будут справляться участники. Ведь главное здесь — удобство, а как танцевать в этих костюмах, я просто не представляю», — добавил Тимур Родригез.

Создатели проекта говорят, что работа над образами персонажей заняла четыре месяца. Художники поставили перед собой сложнейшую задачу: сделать яркие объемные костюмы, в которых можно дышать, легко двигаться, выполнять хореографические движения и даже акробатические трюки.

Некоторые костюмы оснащены специальными вентиляторами, а для безопасного выступления на сцене предусмотрено антискользящее покрытие. Съемки шоу пройдут в павильоне площадью в тысячу квадратных метров. На изготовление декораций ушло больше двух месяцев, а их монтаж занял двадцать один день.