Мария Горбань и Юрий Музыченко сменили профессии на шоу «Маска. Танцы»

Канал СТС объявил о том, кто стал ведущим нового шоу «Маска. Танцы», которое стартует в эфире 9 октября. Вакантное место занял фронтмен музыкальной группы The Hatters и популярный видеоблогер Юрий Музыченко.

Ввиду того, что ряд рейтинговых телеведущих пропал из эфира, на их места приходят новые лица. Вот и Музыченко решил опробовать новую профессию.