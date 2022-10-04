Мария Горбань и Юрий Музыченко сменили профессии на шоу «Маска. Танцы»

Канал СТС объявил о том, кто стал ведущим нового шоу «Маска. Танцы», которое стартует в эфире 9 октября. Вакантное место занял фронтмен музыкальной группы The Hatters и популярный видеоблогер Юрий Музыченко.
Ввиду того, что ряд рейтинговых телеведущих пропал из эфира, на их места приходят новые лица. Вот и Музыченко решил опробовать новую профессию.
«Это совершенно новый экспириенс (опыт. — Прим. авт.) и необычный вызов. На сцене я всегда был защищен инструментами, музыкой, сценическим образом. А здесь только я и предлагаемые обстоятельства: просто один на один с шоу», — говорит Юрий.
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Еще одним героем нового шоу, который попробует роль, оказалась актриса Мария Горбань — ее пригласили пятым членом жюри.
«Раньше у меня был только опыт участницы телешоу. А теперь такая ответственность! Буду, наверное, самым добрым членом жюри», — с улыбкой сказала звезда «Кухни».
Другими судьями выступят Сергей Светлаков, Клава Кока, Егор Дружинин и Тимур Родригез. Вместе со зрителями они будут пытаться угадать звездных танцоров под масками Зебры, Гадюки, Снежного барса, Совы, Щетки, Лягушки, Черного лебедя, Дискошара, Пугала, Божьей коровки, Попкорна, Морского конька, Свеклы и Сатурна.
Не пропустите премьеру шоу «Маска. Танцы» — 9 октября в 17:00 на канале СТС.