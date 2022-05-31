Юрий Николаев – о новой «Утренней звезде» и отношении к санкциям

Легендарный ведущий Юрий Николаев нашел еще одно дело свое жизни. Он уже почти год руководит вокально-музыкальной академией «Утренняя звезда». Это проект школы «Красного квадрата».

Название академии говорит само за себя. Когда-то Юрий Николаев вел одноименную передачу, целью которой было — поддержать молодые таланты. В ее рамках на большой сцене выступали юные певцы, певицы и группы. Эта программа стала своего рода трамплином на эстрадный Олимп для многих из них.

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Так, на «Утренней звезде» когда-то блистали Ани Лорак, Сергей Лазарев, Валерия, Анжелика Варум, Алексей Чумаков, Пелагея, Юлия Началова… Теперь Юрий Николаев открыл одноименную академию, куда принимают ребят от четырех до пятнадцати лет. Там он наряду с другими преподавателями ведет мастер-классы и делится с учениками своим опытом.

Подробностями Юрий Николаев поделился с Teleprogramma.pro.

«Все, что касается помощи молодым артистам, — хорошая инициатива»

— Меня все достали вопросом, когда же будет «Утренняя звезда». И я решил сам создать ее на собственной базе, — поясняет Юрий Николаев. — Я открыл академию, где детишки занимаются актерским мастерством, вокалом, хореографией и прочими творческими дисциплинами. В чем же наше преимущество? В том, что мы находимся прямо в «Останкино». А еще наши воспитанники даже принимали участие в детском «Голосе».

— А вы общаетесь с теми, кому когда-то дали дорогу в жизнь на программе «Утренняя звезда»?

— Да, конечно. Мне приятно все, что с ними связано.

— Как вы относитесь к созданию Российской музыкальной ассоциации, о появлении которой недавно объявили Лариса Долина, Олег Газманов, Николай Басков и Григорий Лепс? Ее цель – также поддержать начинающих певцов.

— Я не знаю подробностей. Но все, что касается помощи молодым артистам, — это всегда хорошая инициатива и начало.

«Наплевать на санкции»

— Как, на ваш взгляд, будет развиваться наш музыкальный рынок под давлением антироссийских санкций?

— Наплевать на санкции. Нам надо петь, танцевать, давать концерты. Тем более у нас большая страна.

— А вы сами как-то ощутили санкционное давление?

— Я не могу выехать за границу, так сейчас никто не может этого сделать.

— Вас это расстраивает?

— Не то чтобы очень. Но нет, так нет.

— А какие у вас любимые западные страны?

— Испания и Италия.

— А какие места в нашей стране вы больше всего любите?

— Если мы говорим о России, то это Подмосковье, Сочи. В нашей стране очень много красивых мест, которые можно открыть для себя.

— Как планируете провести лето?

— Я думаю, что больше на даче.

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