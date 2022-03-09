Сергей Лазарев: «Домашние животные помогают детям понять, что такое ответственность»

На эту весну у Сергея Лазарева запланированы сразу две премьеры: музыкант готовится представить свое новое концертное шоу «Я не боюсь», а также собирается вновь возглавить сотню членов жюри в очередном сезоне телепроекта «Ну-ка, все вместе!», выходящего на канале «Россия».

Но даже максимальная занятость на работе не мешает артисту находить время для самых близких ему людей — 7-летнего сына Никиты и 3-летней дочери Анны.

«Сам себе продюсер и спонсор»

— После записи нашего интервью вы поедете на репетицию шоу. Давно к нему готовитесь?

— Давно. Но в последний месяц на подготовку брошены все силы, так как премьера уже в апреле. В нынешней ситуации мы сталкиваемся с определенными сложностями, потому что над шоу работает международная команда, декорации у нас изготавливаются в другой стране. Я всегда стараюсь привлекать к постановке своих шоу лучших из лучших — с нами работают специалисты из России, Англии, Польши, многих других стран…

Люди сейчас трудятся на удаленке, кто-то отказывается по разным причинам. Переживаем, понимая, что ситуация может измениться. Работаем уже много месяцев, делаем все зависящее от нас, чтобы шоу состоялось. Мы его переносили на год из-за пандемии. Зритель ждет, мы готовимся.

— Как известно, вы сами себе и продюсер, и спонсор, но делать такое большое шоу очень дорого. Как его можно окупить?

— Конечно, это дорого. Это ведь не тот случай, когда повесил на сцене светодиодный экран, вышел и спел по порядку песни. У меня грандиозное театрализованное представление: каждый музыкальный номер — отдельная постановка. Таким же было мое предыдущее шоу и весь тур. Планку я не хочу снижать, хотя очень многие крутят пальцем у виска: мол, сейчас не время для таких больших трат. Действительно, все они ложатся на мои плечи, потому что я сам себе спонсор. Вкладываю и рискую своими же ранее заработанными на гастролях деньгами.

Просить у кого-то денег не люблю. Чтобы окупить шоу, нужны будут длительные гастроли, которые сейчас из-за ковидных ограничений проходить не могут — в некоторых городах заполняемость зала допускается не больше 50%. Где-то сейчас послабления — до 75%. Порой мы приезжаем в города даже себе в минус, потому что люди купили билеты.

Выступаем с моим предыдущим шоу N-Tour, чтобы закрыть обязательства перед зрителями, перед организаторами. За три года мы дали 155 концертов, большую часть мы отъездили до пандемии. То есть за три года можно отбить шоу — просто надо, чтобы концерты были разрешены при полных залах.

— Если пандемия пойдет на спад и ограничения снимут, поедете по регионам?

— Об осенних гастролях в регионах мы объявили год назад, потому что продажа билетов и логистика планируются заранее. С нами едет большое количество аппаратуры, костюмов. Планируем года два-три ездить с шоу «Я не боюсь». Состоятся эти гастроли или нет в нынешней ситуации, не знает никто. Это огромнейший финансовый риск, на который я вынужден идти. Крайне сложно что-то прогнозировать, остается только надеяться, что все будет хорошо.

— Почему же рискуете?

— Потому что нужно развиваться, а не стоять на месте. Моя профессия — это моя жизнь, и я не могу просто остановиться и ничего не делать. Делаю это в том числе для развития нашей индустрии. Хочу, чтобы зрители наслаждались концертными шоу не только западных артистов, но и своих. И люди ждут песен, клипов…

— А это тоже дорого!

— Чтобы записать песню и снять клип, нужно порядка 50 тысяч долларов.

— Коллектив, которому вы платите зарплату, большой?

— На шоу трудится 80 человек. В туре с нами работает 20 человек — это моя постоянная команда. Также у меня и семья большая — дети, мама, племянница…

— При этом вы, как и все мы, обычные люди, в рядах ипотечников. Хотя не верится, что у артиста такого уровня бывают кредиты на жилье…

— Да, я в ваших рядах — выплачиваю ипотеку уже много лет. Многим кажется, что артисты — это люди, которые живут исключительно беззаботно. Но основная часть моих доходов идет на продолжение творчества, бизнеса. Поэтому взять и сразу выложить за дом большую сумму невозможно — отсюда и ипотека.

«В ТикТок меня не тянет»

— Этой весной выйдет 4-й сезон телепроекта «Ну-ка, все вместе!». В этот раз вместе с вами в сотне жюри появятся тиктокеры, видеоблогеры. Знакомы с их творчеством, следите за трендами в модных у молодежи соцсетях?

— Скажу честно: ТикТок — это площадка, которая мною не сильно изведана. Более того, меня туда особо не тянет, так как часто не вижу в этом контенте особого смысла. Понимаю, что там свои звезды. Многие из них так же быстро перегорают, как и появляются. Среди них есть разные люди: и одиозные личности, которые не слушают никого, кроме себя, и более адекватные, умеющие изъясняться, прислушиваться к мнению других.

Тиктокерам, которых я видел на шоу, надо еще много работать, чтобы соответствовать статусу звездного человека, который должен что-то нести. А вообще в нашей сотне жюри есть люди разных поколений, представители разных музыкальных жанров — это такой срез общества.

— Если человек собирается на этот проект или любой другой вокальный телевизионный конкурс, то какую песню вы бы посоветовали ему выбрать?

— Важно, чтобы песня соответствовала голосу. Чтобы это было законченное продуманное выступление: начиная от образа и завершая выходом на сцену и интересным исполнением. Если человек берет известную песню и копирует оригинал, то вряд ли это вызовет большой восторг у слушателя, у жюри. Оценивается нестандартное, интересное исполнение.

— А вам, кстати, не предлагали преподавать? Кажется, что вы были бы строгим, но очень продуктивным педагогом.

— Предложения поступают, в том числе вести мастер-классы. Но, чтобы делать хорошо, надо уделять много времени, а такой возможности нет. Все мое время сейчас занимает работа и дети.

«После футбола сын увлекся танцами»

— На съемки «Ну-ка, все вместе!» с вами приезжали сын и дочь. Дети захотели заглянуть к вам на работу как раз из-за модных тиктокеров?

— Нет. Просто дети очень любят это шоу, всегда смотрели его по телевизору. И несколько съемок они были со мной: с интересом изучали, как все это выглядит изнутри.

— Скажите как родитель и музыкант: как приучить детей к хорошей в понимании взрослых музыке — классике, джазу? И нужно ли их беречь от рэпа и того же ТикТока?

— Дети ХХI века гораздо быстрее воспринимают информацию, чем мы в их годы. Они очень умные и сообразительные. Быстро сами разбираются с айпадом, айфоном. Узнают много нового и от сверстников, поэтому со многим приходится мириться. Но у нас есть родительский контроль в айпаде, поэтому сын не может скачать что-то без моего разрешения.

Запрос на его скачивание высвечивается у меня на телефоне, я смотрю, что за приложение, и либо разрешаю, либо нет. Как раз недавно мой ребенок прислал запрос на скачивание ТикТока и Инстаграма. Я сказал: «Никита, еще рано — давай подождем, когда повзрослеешь». Что касается музыки, то у нас дома есть умные колонки, и, если их попросить, они ставят современную музыку — Никита и Аня в курсе всех последних новинок.

Конечно, я стараюсь влиять на музыкальные вкусы детей. Плюс в колонке устанавливаются ограничения, чтобы не весь контент был доступен.

— Ваш сын Никита — первоклашка. Наверное, из школы и новые музыкальные предпочтения приносит?

— У нас прекрасная школа — помимо уроков, дети занимаются творчеством, постоянно что-то лепят, рисуют. Поэтому и музыка, которую Никита приносит, вполне сносная, просто очень молодая и современная.

— Вы нам рассказывали два года назад, что сын ходит заниматься футболом. Но увлечения детей быстро меняются. Какие секции и кружки сейчас посещает Никита?

— Футбол мы уже бросили. Сейчас у нас в расписании школа танцев и английский. Причем ходят танцевать и Никита, и Аня. У сына уже были отчетные концерты, где он выступал. Ему очень нравится, он получает от этого удовольствие.

— У вас дома живут две собаки из приюта, а забота о животных, как говорят, дисциплинирует детей. Заметили такое?

— Конечно! Это происходит постоянно: дети порой сами напоминают, что собак надо покормить, выгулять. Так они учатся понимать, что такое забота и ответственность.

Личное дело

Сергей Лазарев родился 1 апреля 1983 года в Москве. В детские годы занимался в театре-студии «Непоседы». Окончил Школу-студию МХАТ. С 2001 по 2004 год был участником дуэта Smash!! В 2005 году начал сольную карьеру, выпустил 9 альбомов, дважды участвовал в «Евровидении». Играет в Театре имени Пушкина, лауреат театральных премий «Чайка» и «Хрустальная Турандот». Воспитывает сына Никиту и дочь Анну.

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