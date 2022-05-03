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Стало известно, где сейчас находится дочь Ани Лорак

Сама певица отовсюду пропала.

Стало известно, где сейчас находится дочь Ани Лорак
Ани Лорак. Фото: соцсети

Украинская певица Ани Лорак буквально провалилась сквозь землю. Артистка отменила концерты в России, на Украине и в других странах мира. Не появляется певица и в социальных сетях. Ближайшие выступления запланированы только на осень.

При этом дочь Лорак — 11-летняя София — отдыхает сейчас с отцом в Турции. Девочка гуляет по торговым центрам и кафе.

Кстати, на родине молчание Лорак не оценили, ее включили в список нежелательных лиц на Украине, а также лишили звезды на театральной площади в Черновцах, где провела детство.

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