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Найти будущих звезд: Юрий Николаев вернулся на экраны

Ведущий переместился в кресло жюри музыкального конкурса.

Найти будущих звезд: Юрий Николаев вернулся на экраны
Юрий Николаев. Фото: Global Look Press

Мэтр российского телевидения Юрий Николаев вернулся на экраны. Правда, в качестве члена жюри. Он стал одним из тех, кто будет оценивать выступления начинающих артистов из разных регионов страны на телеканале «Звезда».

Юрий Николаев
Юрий Николаев. Фото: телеканал «Звезда»

9 апреля на канале состоится премьера с большими звездами и талантливыми исполнителями вокального конкурса «Новая звезда — 2022». Это будет седьмой сезон проекта.

В жюри конкурса впервые: поющий народный артист Дмитрий Харатьян и певица Наргиз Закирова. Среди постоянных членов жюри – мэтр ТВ Юрий Николаев. В жюри «Новой звезды» опытные эксперты — Зара, Юлия Савичева, Роман Емельянов и Максим Исаакович Дунаевский. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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николаевЮрий Николаев