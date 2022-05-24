Глюкоза – о съемках в «ИП Пирогова» и кулинарных способностях: «Я не люблю готовить. И муж принял это еще на старте отношений»

С 7 июня на видеосервисе Start выходит четвертый, заключительный сезон сериала «ИП Пирогова». В новых сериях кондитеру Вере Пироговой предстоит сражаться за свой бизнес. Героиня Елены Подкаминской должна будет вернуть репутацию и любимое кафе, которого она лишилась в прошлых сериях.

В надежде выкупить заведение, Вера принимает участие в кулинарном шоу «Лучший кондитер России», где на кону 3 000 000 призовых рублей. И там она знакомится со многими интересными людьми. Одна из таких личностей – певица Глюкоза (Наталья Ионова), также снявшаяся в этом сериале.

А в перерывах между съемками Наталья пообщалась с журналистами.

«Я жуткая сладкоежка»

— В «ИП Пирогова» у меня камео: я прихожу на кулинарный конкурс и вместе с ведущим шоу дегустирую блюдо героини Елены Подкаминской.

С удовольствием принимаю участие в съемках: мне нравится сюжет картины, кроме того, история про меня совпадает с реальной жизнью: однажды я действительно участвовала в кулинарном шоу, ребята там готовили торт. И, кстати, я жуткая сладкоежка!».

— А сам сериал «ИП Пирогова» раньше смотрели?

— Видела отдельные фрагменты. Но думаю, что после съемок обязательно посмотрю.

— А вы любите баловать родных чем-то вкусным?

— Готовка – это то, что я реально не люблю. Но, слава Богу, мой муж принял этот факт еще на старте, когда мы только познакомились. Настоящий кулинар в нашей семье – наша старшая дочь Лида. Недавно мы с ней ходили на кулинарное шоу с Олей Бузовой, готовили вместе. Она, конечно, прекрасно это делает. Я не знаю, откуда у Лиды такой талант. Но, видимо, действительно, с ним рождаешься. Так вот, на этом шоу Лида готовила суп, как кашу из топора. Чего она только не кидала туда, но в итоге получилось очень вкусно. Поэтому с голоду не умру, если что, дети накормят.

«Стараюсь не объедаться каждый день»

— Как у Лиды начали проявляться кулинарные таланты?

— — Я бы сказала: вопреки обстоятельствам. Когда дочки были маленькими, мы всегда закрывали дверь на кухню, боялись, что они забегут туда и что-нибудь на себя уронят. Поэтому Лида до сих пор вспоминает: «Хоть вы и закрывали кухню, но я все-равно умею готовить». Особенно хорошо у нее получаются разные супы. А еще дочке очень нравится азиатское направление. И она в нем очень здорово ориентируется».

— Сами чем любите полакомиться?

— Люблю сдобу, булочки. Сколько могу себе позволить? Зависит от настроения. Иногда можно забыться и под хорошее кино, и компанию. Или если очень вкусно, то сложно остановиться. Просто стараюсь не объедаться каждый день. Но если возникают какие-то порывы, то прощаю себе это.

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