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«Модная в «Пятерочке»: Глюкоза предстала в анатомическом платье от Готье, которое высмеяла Собчак

Певица посетила премию «Жара Music Awards».

«Модная в «Пятерочке»: Глюкоза предстала в анатомическом платье от Готье, которое высмеяла Собчак
Глюкоза. Фото: соцсети

В Москве проходит главное светское мероприятие недели — премия «Жара Music Awards». Звезды российского шоу-бизнеса один за одним появляются на красной дорожке перед журналистами.

Певица Глюкоза решила всех удивить, надев скандальное платье с анатомическим принтом из новой коллекции Жан Поля Готье.

«Если что, это не голая женщина, а самая модная в «Пятерочке»: на ней топ из новой коллекции Жан Поля Готье», — писала недавно про это Ксения Собчак в соцсетях.

Глюкоза на премии «Жара Music Awards». Фото: Teleprogramma.pro
Глюкоза на премии «Жара Music Awards». Фото: Teleprogramma.pro

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