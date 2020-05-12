Кто на самом деле печет пироги и торты? Актеры сериала «ИП Пирогова» рассказали о закулисье нового сезона

Кто создает кулинарные шедевры на съемках сериала «ИП Пирогова», об этом узнали журналисты Teleprogramma.pro.

С 12 мая на телеканале Супер стартует новый сезон самого вкусного сериала на отечественном телевидении «ИП Пирогова». А это значит, что зрителей вновь ждут новые эклеры, торты и другие сладости в исполнении героини Елены Подкаминской Веры Пироговой.

Напомним, сериал рассказывает о женщине, которая после ухода мужа находит в себе силы жить дальше и открывает собственную кондитерскую.

Кто на самом деле печет вкусности?

Одним из дублеров Елены Подкаминской на площадке является кондитер Евгения Терентьева, благодаря которой процесс приготовления сладостей на экране выглядит таким достоверным.

Именно она корректирует все движения героини Подкаминской, когда Вера замешивает тесто, взбивает его, проводит консистенцию и придает будущему кулинарному произведению форму.

«У нас с Еленой визуально разные руки. И чтобы соблюсти похожесть между главной героиней и дублерами, мы приглашаем девушку, у которой точно такие же узенькие пальчики. Когда мы снимаем украшения, замешивания, какие-то другие кадры, тогда я надеваю черные перчатки и работаю в кадре», — рассказывает Евгения Терентьева.

Елена Подкаминская признается, что не сильно увлечена готовкой, но, тем не менее, под четким руководством Евгении она научилась делать из крема завитки, испекла несколько зефиров, освоила еще пару кулинарных творений.

Сама же Евгения увлеклась выпечкой еще четыре года назад. Сначала угощала только друзей и знакомых, а потом вышла на широкую аудиторию.

Но после того как Терентьева прошла кастинг на участие в сериале «ИП Пирогова», она, по собственному признанию, попала в тот мир, к которому мечтала прикоснуться. Кино дало ей новые цели, и открыла перед девушкой новые горизонты.

Для одной из серий любимого проекта Евгения Терентьева напекла 90 эклеров. Однако, по словам Евгении, на самом деле ей приходится готовить гораздо больше сладостей. И счет идет на сотни эклеров.

Еще раз о романтических перипетиях

Однако вернемся к двум главным героям. Помимо работы, Вера уделяет свое внимание и личной жизни. И недаром артисты фильма обещают, что этот сезон будет изобиловать романтическими перипетиями.

Например, главные герои Андрей и Вера наконец-то начинают жить вместе. Однако, по словам исполнителя роли Андрея Александра Константинова, в этом сезоне его герой кардинально отличается от того, каким его привык видеть зритель в прошлых сезонах.

Так, он попадает в аварию и с BMW пересаживается в кресло-каталку. Андрей теряет бизнес, отдает квартиру бывшей жене и переезжает к Вере. Конечно, теперь влюбленные вместе, но Вера вынуждена заботиться об Андрее, так как он не может ходить.

У мужчины опускаются руки, он слабеет, превращается в некого инфантильного парня и грязнет в домашних разборках. Пройдет ли любовь двух героев столь тяжелое испытание?

Дмитрий Лысенков: «С рождением ребенка мой герой повзрослеет»

Шекспировские страсти кипят и в любовном треугольнике Саша-Валя-Даня. Александра беременна, но не знает, от кого из двух мужчин – Валентина или Даниила.

«Главная интрига этой линии состоит не только в том, кто же у них родится (мальчик или девочка?), а ещё и в том «Кто ж отец ребёнка-то?» Придётся побороться за отцовство! – смеется исполнитель роли Валентина Дмитрий Лысенков. — Вообще, для Приветика в третьем сезоне тема «отцы и дети» раскроется сразу в нескольких направлениях. «Моя героиня Александра беременна, но не знает, от кого. Это нервная, стрессовая ситуация, но мы старались сделать так, чтобы характер Саши не поменялся глобально в связи с беременностью, она остается такой же действенной, прагматичной, может быть, только станет более нервной»

Ксения рассказала, что для имитации беременности носила накладной живот, и чтобы не было видно швов, сверху надевала боди.

«Конечно, удобнее сниматься небеременной, — улыбается Ксения. — Когда мы снимали в павильоне, было жарковато. На улице меня, правда, грел накладной живот, но в любом случае ты не очень свободен в своих действиях в связи с тем, что у тебя на животе поролоновая подушка».

Параллельно с Сашей к отцовству готовится и Валентин Вольский, роль которого играет Дмитрий Лысенков.

«Валя – сам большой ребёнок. Готовы ли великовозрастные дети стать родителями? Явление в нашей жизни нередкое. Вот и посмотрим! Думаю, с рождением ребёнка они могут, наконец, повзрослеть», – говорит о своем герое Дмитрий Лысенков.

Самого же Дмитрия его настоящее двукратное отцовство научило в первую очередь терпению, которого, по собственному признанию актера, ему часто недостаёт.

Галина Безрук: «Соседей по дому мы повеселили знатно»

Недаром даже Нина Заречная в пьесе «Чайка» Антона Чехова говорила, что самое главное в актерской профессии – это терпение. Особенно это качество проявляется во время производства кино.

По словам Дмитрия Лысенкова, в самый тяжелый съемочный день снималась сцена в машине. Причем все окна в автомобиле были открыты, а на улице, несмотря на календарную весну, бушевала метель.

«Причем туалет и актерки находились за 1,5 км от места съёмки. Стоишь на проезжей части, мёрзнешь, терпишь и пытаешься играть…», — рассказывает Дмитрий Лысенков.

Самой запоминающейся для Галины Безрук (Майи) стала сцена, которая снималась ночью на Фрунзенской набережной, во дворе жилого дома, практически в полночь. По сюжету любимый мужчина дарит ее героине автомобиль,

«И после этого я, как ненормальная, орала на весь двор слова благодарности, — говорит Галина Безрук. — В итоге в финальный монтаж сериала из этой сцены практически ничего не вошло, но соседей по дому мы повеселили знатно».

Дмитрий Лысенков: «Я умею готовить картофельный гратен дофинуаз с анчоусами».

Все трудности съемочного процесса компенсировались теплой и дружеской атмосферой, царящей на площадке, и сладостями, которые могли уплетать актеры благодаря мастерству Евгении Терентьевой. Кстати, они и сами знатные кулинары.

Ксения Теплова рассказала, что может приготовить салаты, гарниры и борщ по настроению. Дмитрий Лысенков умеет хорошо готовить кролика в пиве с черносливом.

«Ещё (сейчас удивлю) в моем послужном кулинарном списке – картофельный гратен дофинуаз с анчоусами. Звучит впечатляюще, но на самом деле, это очень простое блюдо», — поясняет Дмитрий.

Коронное блюдо Александра Константинова – гречневая каша, которую он готовит так, что пальчики оближешь. Поскольку Галина Безрук родом с Украины, у нее хорошо получаются борщ и солянка.

Как актеры проводят время на карантине

Эти блюда актеры, наверняка, готовят в период карантина. Ксения Теплова призналась, что в период самоизоляции стала гораздо более организованной, занимается спортом, английским языком, проводит больше времени с семьей и ребенком.

Александр Константинов занимается йогой, его жена Карина ведет кулинарный блог, дети изучают английский язык онлайн, готовятся к поступлению в школу, читают книги, играют в игрушки. Также вся семья смотрит фильмы и мультики.

«Мы проводим дни на даче под Владимиром. Наши друзья уступили нам гостевой дом, и вот уже полтора месяца мы находимся на природе. Тут рядом водохранилище, красивые места, можно сказать, у нас небольшой отпуск, который я провожу с мужем и дочкой», — говорит Галина Безрук.

Семьи спикеров спасают их от тяжелых мыслей. Ведь все творческие проекты с участием актеров были заморожены из-за коронавируса.

Ну а ваши будни скрасят новые серии сериала «ИП Пирогова».