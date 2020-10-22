«Они со мной всегда»: Елена Подкаминская объяснила любовь к родителям

41-летняя актриса фильма «О чем говорят мужчины» поделилась тем, кто поддерживает ее на жизненном пути.

Жена бизнесмена Дениса Гущина имеет большую семью. У Елены Подкаминской трое детей и два брака за плечами. Однако артистка заявила, что иногда все еще считает себя маленькой девочкой, которой нужна родительская забота.

«Я и по сей день родительская дочка, они со мной всегда», — рассказала актриса в интервью Peopletalk.

Подкаминская назвала качества, за которые особенна благодарная родителям:

«Мама нежная, сопереживающая, хочется ее беречь. А папины руки всегда со мной: его ум, его сила, поддержка!»

В отличии от матери и отца, Елена выбрала не музыкальную, а актерскую карьеру. При этом Подкаминская уверена, что Илья Михайлович и Светлана Евгеньевна понимают свою дочь на 100 процентов.

«У нас очень доверительные, теплые отношения, я их люблю беспредельно. Они очень много для меня значат», — поделилась Елена.

Напомним, что относительно недавно актриса родила сына от второго мужа Дениса Гущина. Александр появился на свет в феврале 2020 года. А тремя годами ранее Подкаминская стала матерью дочери Евы.