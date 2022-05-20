Звезда «Дома-2» Евгений Ромашов: «Присутствие Юлии Белой на проекте не мешает строить мне новые отношения»

Участник реалити-шоу Женя Ромашов рассказал Teleprogramma.pro, почему Настя Бигрина не ревнует его к бывшим избранницам.

Евгений Ромашов хорошо знаком поклонникам «Дома-2». Он принимал участие в проекте, когда тот выходил на телеканале ТНТ и решил остаться на реалити-шоу, которое выходит в эфир на канале «Ю». На обновленной телестройке Женя Ромашов встретил девушку своей мечты – Настю Бигрину. О своих далеко идущих планах на нее Евгений Ромашов рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

— Каково тебе на новом «Доме-2»? Есть ли отличия от старого проекта?

— Безусловно, есть отличия старого и нового «Дома-2». Раньше проект был более семейный, дети тут бегали. Сейчас же проект более молодежный, приходят совсем юные ребята, некоторые разводят здесь детский сад, строят фикции. Но они быстро не задерживаются, остаются лишь те, у кого серьезные намерения. Лично мне не хватает какой-то семейности, а еще скучаю по островам. Многие отношения участников начинались на Сейшелах, это был интересный период.

— Не мешает ли тебе строить новые отношения присутствие на проекте твоих бывших девушек – Юлии Белой и Кристины Бухынбалтэ?

— Нахождение моих бывших на проекте никак не мешает строить отношения и идти к своей цели. У меня со всеми нормальные отношения, мы не друзья, но и не враги. Просто нейтралитет. Ко всем отношусь хорошо.

— Не так давно ты познакомил Настю со своей семьей. Как все прошло?

— Мы познакомились со всеми членами семей – ее и моих. Все друг друга приняли. Все прекрасно. Общение было замечательное. Время провели классно.

— Зависишь ли ты от мнения своей семьи?

— Я от мнения своей семьи не завишу. Я взрослый, автономный человек. Я могу прислушаться к мнению родителей, но всегда сделаю по-своему. Я всю жизнь так жил и буду так жить дальше.

— Можешь ли ты назвать Настю Бигрину своей музой?

— Да, потому что она меня мотивирует и не только на творчество, но и в целом. Я чувствую вкус жизни. Настя мотивирует на жизнь, ощущение радости, эйфории. Мы все время веселимся.

— Планируете ли вы с Настей развивать отношения дальше? Видишь ли ты ее своей женой?

— С Настей я вижу будущее, вижу семью. И для себя я уже принял решение. Остальное лишь вопрос времени и финансов, потому что в современном мире, чтобы стать мужем и женой, одного желания маловато. Нужны еще и деньги на это, чтобы брак был официальным, и свадьба. Даже на предложение нужно деньги. Но это будет недолго. Не буду раскрывать всех карт.

— Какой будет ваша свадьба?

— Не знаю пока. В моем понимании свадьба – это не гулянье с выкупом. Это что-то романтичное, с красивым видом. Для меня свадьба – это эстетика, в первую очередь. Я работал раньше со свадебными агентствами, выступил, мне кажется, не на одной сотне свадеб, много чего повидал за несколько лет своей музыкальной деятельности. И все они, как под копирку. Люди меняются, а все остальное примерно одно и то же. Не хочу так. В моем понимании, если уж свадьба, то где-то, может быть, на берегу моря. Где-то, где красиво, где много пространства, много воздуха. Есть эстетика.

«Дом-2. Новая любовь» выходит каждый день в 22:00 на канале «Ю».

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